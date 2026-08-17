Китай представил проект «летающего крыла» на 800 пассажиров

·16·Технологии
Китай представил проект «летающего крыла» на 800 пассажиров

Китайские исследователи продемонстрировали аэродинамическую модель перспективного пассажирского самолёта по схеме «летающее крыло», который в будущем сможет перевозить более 800 пассажиров. По данным Иксбт.ком, этот проект может стать одним из самых масштабных направлений национальной программы Китая по созданию крупных гражданских воздушных судов. Об этом Иксбт.ком сообщает .

В отличие от традиционных авиационных лайнеров, новый летательный аппарат не имеет чётко выделенных фюзеляжа, крыльев и хвостовой части, а представляет собой единый широкий несущий корпус. Ожидается, что ширина нового самолёта составит около 85 метров, а длина — 43 метра. Эти размеры позволяют сравнивать его с известными образцами военной техники.

Технические характеристики и сравнения

Размах крыла проектируемого китайскими специалистами летательного аппарата примерно в 1,6 раза превышает размах американского стратегического бомбардировщика Б-2 Спирит. По пассажировместимости он также значительно превосходит крупнейший серийный пассажирский самолёт Аирбус А380. Известно, что Аирбус А380 обычно вмещает до 555 пассажиров, тогда как новая китайская концепция рассчитана более чем на 800 человек.

За проектом стоит Китайский научно-исследовательский центр аэродинамики и разработок КАРДК. Этот национальный институт ранее активно участвовал в крупных национальных программах, включая пассажирский самолёт КОМАК К919 и военно-транспортный самолёт Й-20. По мнению специалистов, главное преимущество схемы «летающее крыло» заключается в высокой аэродинамической эффективности.

Инженерные проблемы и инфраструктура

В традиционных лайнерах значительная часть фюзеляжа лишь создаёт аэродинамическое сопротивление. В новой схеме вся площадь участвует в создании подъёмной силы, что теоретически позволяет снизить расход топлива при перевозке большого числа пассажиров. Тем не менее создание гражданского самолёта такой формы связано с рядом сложных инженерных проблем.

В частности, потребуется заново решить вопросы экстренной эвакуации сотен людей, герметизации огромного корпуса, обеспечения управляемости и сохранения комфорта пассажиров. Кроме того, ширина 85 метров превышает стандартное ограничение в 80 метров для аэродромов кода ИКАО Ф. В будущем это может потребовать модернизации аэропортовой инфраструктуры.

В настоящее время программы гражданской авиации в Китае стремительно расширяются. Помимо выпускаемого лайнера К919, Китай также развивает широкофюзеляжный самолёт К929 на 280 мест, первый полёт которого ожидается примерно в 2030 году. Кроме того, разрабатывается концепция сверхзвукового пассажирского лайнера К949, основанная на технологиях экспериментального самолёта NASA X-59.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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