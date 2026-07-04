Считанная мусором картина оценена в миллионы долларов

Мужчина, проживающий в испанском городе Севилья, поначалу думал, что картина, найденная им у обочины дороги, — это просто выброшенная вещь. Однако позже выяснилось, что это одно из ценных произведений знаменитого художника Хоакина Сорольи.

По словам 57-летнего Андреса Уртадо, он заметил картину у дороги и забрал её домой, потому что ему понравилась её красивая рамка больше, чем само произведение.

Позже выяснилось, что картина на протяжении многих лет принадлежала одной из семей Севильи. Семья имела обыкновение всегда брать её с собой, отправляясь в отпуск. Во время одной из очередных поездок они хотели положить картину в багажник автомобиля, но в спешке прислонили её к стене и забыли. Когда они заметили пропажу произведения, найти его уже не удалось.

Желая узнать истинную ценность картины, Андрес Уртадо сначала проверил её с помощью искусственного интеллекта. Когда программа показала очень высокие оценки произведения, он обратился в один из аукционных домов Мадрида для уточнения. По результатам экспертизы специалистов было подтверждено, что картина является ценным произведением известного испанского художника Хоакина Сорольи.

Узнав о пропаже картины, Андрес Уртадо не стал скрывать ситуацию и сам позвонил в полицию. Он сообщил, что нашёл произведение у обочины дороги, и выразил готовность вернуть его законным владельцам. Вскоре ценная картина была возвращена своим хозяевам.