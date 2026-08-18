Уэйн Руни сделал прогноз относительно «Арсенала»

Накануне старта нового сезона Английской премьер-лиги известные представители футбольного мира делятся своими прогнозами. По мнению легендарного нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, лондонский «Арсенал» является главным претендентом на чемпионский титул в текущем сезоне и даже может с явным преимуществом оторваться от конкурентов в турнирной гонке. Об этом Goal.com сообщает .

Выступая в подкасте Те Стик то Унитед, Руни высоко оценил шансы команды под руководством Микеля Артеты. По его словам, «канониры», завоевавшие чемпионский титул Англии в прошлом сезоне после долгого перерыва, обладают всеми возможностями, чтобы достойно защитить своё звание.

Преследователи и изменения в конкуренции

По сообщениям иксбт.ком и других источников, Уэйн Руни в преддверии сезона также отдельно остановился на изменениях в командах-конкурентах. По его мнению, ситуация в верхней части турнирной таблицы будет гораздо сложнее и может претерпеть серьёзные изменения.

Руни намекнул на смену тренеров в клубах-соперниках и изменения в составах, заявив: «Вы смотрите на «Арсенал» и «Манчестер Сити» — очевидно, что «Челси» и «Тоттенхэм» в этом сезоне значительно усилятся. Кроме того, «Ливерпуль» продолжит борьбу. Поэтому на этот раз будет очень сложно».

«Манчестер Юнайтед» и топ-четвёрка

Бывший нападающий также оценил перспективы дорогого ему «Манчестер Юнайтед». По прогнозу Руни, команда под руководством Майкла Кэррика может войти в топ-четвёрку Премьер-лиги в текущем сезоне. Руни подчеркнул, что клубу важно сохранить путёвку в Лигу чемпионов и не потерять конкурентоспособность.

«Арсенал» — явный фаворит в борьбе за чемпионство, но сможет ли «Манчестер Юнайтед» побороться с «Манчестер Сити», занять второе место и действительно претендовать на титул в следующем сезоне — покажет время», — добавил Руни.

Напомним, что «Арсенал» завоевал свой первый трофей, обыграв «Манчестер Сити» в предсезонном матче за Суперкубок Англии. Подопечные Артеты проведут первый матч чемпионата дома.