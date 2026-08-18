Вооружённое нападение на звезду TikTok: в Пакистане застрелили 28-летнюю блогершу

·93·Мир
Вооружённое нападение на звезду TikTok: в Пакистане застрелили 28-летнюю блогершу

В Пакистане в результате вооружённого нападения погибла 28-летняя пользовательница TikTok Шамсу Биби. Инцидент произошёл в городе Равалпинди, во время нападения также была ранена её 15-летняя сестра.

По данным полиции, происшествие произошло 14 августа, когда Шамсу Биби ехала в автомобиле вместе с сестрой и братом.

Внезапно было совершено вооружённое нападение, после чего нападавшие скрылись с места происшествия.

В результате стрельбы Шамсу Биби погибла, а её 15-летняя сестра получила ранения.

Пока не сообщается подробная информация о точной причине нападения и о том, кто его совершил.

Правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить нападавших и выяснить причины произошедшего.

Была ли деятельность Шамсу Биби в TikTok связана с нападением или у произошедшего была другая причина — ожидается, что итоги расследования внесут ясность в этот вопрос.

Шамсу БибиПакистанРавалпиндиTikTok
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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