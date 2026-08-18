Samsung СДИ и General Motors разработают новые батареи для электромобилей

·0·Технологии
Samsung СДИ и General Motors разработают новые батареи для электромобилей

Samsung СДИ и General Motors заключили новое соглашение о совместной разработке высокоэффективных призматических аккумуляторных ячеек для электромобилей будущего. Ожидается, что этот стратегический шаг еще больше расширит двустороннее сотрудничество и выведет технологические возможности в сфере электрификации транспорта на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, подписанный документ предусматривает разработку современных призматических батарей с высокой емкостью и поддержкой технологии быстрой зарядки. Эти решения сочетают характеристики, востребованные на автомобильном рынке.

Структурные изменения и судьба завода

В рамках соглашения стороны решили изменить корпоративную структуру. В частности, Samsung СДИ полностью выкупила 49,99% доли General Motors в совместном предприятии СйнергйКеллс, расположенном в городе Нью-Карлайл, штат Индиана, США.

Как отмечается в официальном пресс-релизе, изменение структуры собственности связано с текущей рыночной конъюнктурой, в частности с тем, что спрос на электромобили растет немного медленнее, чем предполагалось изначально. В результате стороны решили отказаться от прежнего формата совместного предприятия и договорились искать другие эффективные направления сотрудничества.

Первое производственное предприятие в Северной Америке

Благодаря этой сделке Samsung СДИ стала единственным владельцем завода и получила свой первый объект по производству батарей в Северной Америке. В настоящее время предприятие находится на стадии строительства.

После завершения строительства Samsung СДИ планирует сначала наладить на заводе производство батарей для систем хранения энергии (ЭСС). Одной из главных причин такого решения стал стремительный рост спроса на подобные системы в США.

Кроме того, в будущем на базе этого предприятия может быть налажено производство призматических аккумуляторных ячеек для электромобилей. Благодаря жесткой прямоугольной конструкции призматические ячейки занимают важное место в автомобильной промышленности и обеспечивают более эффективную интеграцию в аккумуляторный блок.

SamsungGeneral MotorsЭлектромобилиБатареиТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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