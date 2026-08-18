Почему отложили брак женщины, пришедшей в тюрьму в свадебном платье?

·67·Мир
Почему отложили брак женщины, пришедшей в тюрьму в свадебном платье?

В Кыргызстане внимание пользователей привлекло видео, распространившееся в социальных сетях. На нём запечатлено, как 28-летняя женщина в свадебном платье пришла в колонию №27, расположенную в селе Молдавановка Чуйской области. Официально эта колония зарегистрирована как учреждение, подведомственное Государственной службе исполнения наказаний Кыргызской Республики.

Согласно распространённой информации, женщина пришла, чтобы зарегистрировать брак с возлюбленным, отбывающим наказание в этом учреждении. Также сообщается, что ранее пара жила вместе и у них есть ребёнок. Планировалось провести церемонию бракосочетания непосредственно на территории колонии, однако она не состоялась, поскольку сотрудники органов ЗАГС не прибыли в назначенное время.

Примечательно, что законодательство Кыргызстана позволяет зарегистрировать брак с заключённым непосредственно в пенитенциарном учреждении. В таком случае государственная регистрация брака проводится в определённом месте по согласованию с руководителем учреждения.

Видео вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Некоторые пользователи расценили решение женщины и её поддержку любимого человека как проявление мужества. Другие отнеслись к такому решению критически, посчитав его неправильным выбором.

А как вы относитесь к этой ситуации? Решение женщины — пример любви и преданности или неправильный выбор? Оставьте своё мнение в комментариях.

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Charos
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