Челси готовится к возможному уходу Энцо Фернандеса

Лондонский Челси активно разрабатывает запасные планы на фоне трансферных слухов вокруг своего вице-капитана Энцо Фернандеса. Если аргентинский полузащитник перейдёт в Манчестер Сити, «аристократы» уже определили главного кандидата на его замену. Эта ситуация может стать одним из самых громких событий летнего трансферного окна. Об этом Goal.com сообщает .

По информации Те Телеграф, главный тренер Манчестер Сити принимает меры для усиления полузащиты команды. В частности, близок переход Родри в каталонскую Барселону, а Тиджани Рейндерс направляется в «Аль-Кадсию», что вынуждает «горожан» активно действовать на трансферном рынке. Поэтому действующие чемпионы обратили внимание на Энцо Фернандеса, чемпиона мира 2022 года.

Изначально Челси требовал за своего лидера 120 миллионов фунтов стерлингов. Однако из-за приближения закрытия трансферного окна и сложностей с поиском замены лондонцы ещё больше повысили цену игрока. В случае осуществления трансфера ожидается, что Челси направит часть вырученных средств на обновление состава.

Алекс Скотт — главный кандидат

Как сообщает Метро, руководство Челси планирует приобрести звезду Борнмута Алекса Скотта, если Энцо Фернандес покинет команду. Хотя Борнмут категорично заявляет о нежелании продавать футболиста, тот факт, что в контракте английского полузащитника осталось ещё два года, даёт лондонцам надежду.

Ранее за игроком сборной Англии среди юношей также следили Арсенал и Манчестер Юнайтед. Однако сейчас эти гранды переключили внимание на других футболистов, что может создать для Челси удобную возможность. Ранее лондонский клуб уже направлял предложение на сумму 64 миллиона фунтов стерлингов, но оно было отклонено.

Реакция болельщиков и дальнейшие шаги

Трансферные слухи вокруг Энцо Фернандеса и спорные ситуации, связанные с его поведением, вызывают недовольство болельщиков команды. В частности, во время товарищеского матча с Реал Сосьедадом полузащитника встретили свистом с трибун на стадионе Стэмфорд Бридж.

Тем не менее ситуация может резко измениться, если от Манчестер Сити поступит рекордное предложение. Руководство Челси ещё активнее действует на трансферном рынке, чтобы быть готовым к любому возможному сценарию.