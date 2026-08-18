Oppo Финд Кс10 получит передовую технологию дисплея

На рынке грядущих флагманских смартфонов зафиксирован очередной важный технологический прорыв. Как сообщает издание Иксбт.ком, известный и авторитетный инсайдер Digital Chat Station протестировал Oppo Финд Кс10 нового поколения и подтвердил, что его дисплей получил серьёзные улучшения сразу по нескольким направлениям. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как стало известно, Oppo, один из ведущих технологических брендов Китая, совместно с партнёрами разработала принципиально новую технологию дисплеев для мобильной индустрии. Такой подход выводит возможности экранов на новый уровень, предоставляя пользователям не только изображение высокого качества, но и важные преимущества для защиты зрения.

Инновационный дисплей и защита зрения

Одним из главных достижений новой технологии называется самый широкий в отрасли цветовой охват БТ.2020. Кроме того, новый экран, как утверждается, отличается самым высоким в своём классе уровнем полезного красного света и минимальным количеством вредного синего света.

По словам специалистов, это техническое решение выводит точность цветопередачи дисплея на совершенно новый уровень. Одновременно с этим удаётся значительно снизить негативное влияние излучения экрана на глаза — одну из главных проблем, с которыми сталкиваются современные пользователи.

Дизайн и конкуренция в будущем

Oppo Финд Кс10 привлекает внимание не только техническими характеристиками, но и внешним видом. По словам инсайдера, экран устройства будет окружён чрезвычайно тонкими рамками. Такого результата удалось достичь благодаря запуску компанией новой специализированной производственной линии.

В настоящее время конкуренция на рынке смартфонов очень высока. Однако, согласно имеющимся данным, хотя основные конкуренты Oppo также работают над аналогичными технологиями, их похожие решения могут появиться на рынке лишь в следующем году. Это даст Oppo Финд Кс10 временное преимущество в своём сегменте.