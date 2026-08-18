В интернете опасным образом продаются настоящие человеческие мумии

Выяснилось, что в интернет-магазинах и на аукционных сайтах продаются настоящие человеческие мумии. В некоторых случаях их отправляли обычной почтой. Специалисты предупреждают, что такая торговля может представлять биологическую и химическую опасность. Об этом сообщило издание Накед Скиенке.

Специалисты в области здравоохранения, биологии, анатомии и химии из университетов Великобритании, Литвы, Италии и Австралии изучили объявления в социальных сетях, интернет-магазинах и на аукционных сайтах. Они проанализировали 122 объявления с человеческими останками и 6 объявлений с останками животных, размещённые в период с 2015 по 2025 год.

На некоторых выставленных на продажу мумиях имелись признаки грибковой инфекции. Однако продавцы не предупреждали покупателей о правилах безопасности.

По словам специалистов, характерный для мумификации процесс высушивания не означает полного прекращения всех биологических процессов. Сохранившиеся микроорганизмы могут вновь активироваться при неправильной транспортировке или хранении. Споры грибов могут распространяться в воздухе и представлять опасность для людей, работающих с мумией.

К мумиям прикасались без средств защиты

Исследователи установили, что в 22 случаях люди прикасались к останкам мумий без перчаток и масок. Такие средства защиты необходимы не только для предотвращения контакта с микроорганизмами, но и для защиты от химических веществ, использовавшихся при бальзамировании.

В разные исторические периоды для сохранения тел могли использоваться мышьяк, ртуть и свинец — токсичные вещества. Кроме того, применялись битум, кедровое масло, натрон и растительные смолы. Некоторые соединения могут воздействовать на кожу и дыхательные пути.

Учёные подчёркивают, что результаты этого исследования нельзя в полной мере распространить на мировой рынок останков мумий. Однако исследование показывает, что продажа и транспортировка человеческих мумий через интернет могут быть сопряжены с определёнными рисками.

Ранее в 5 300-летней мумии, обнаруженной в 1991 году в Альпах Эцталь, были найдены современные и древние бактерии.