В Египте найден скрытый под песками византийский город

·37·Мир
В Египте найден скрытый под песками византийский город

В Египте археологи обнаружили важные находки, раскрывающие историю страны ещё глубже. В оазисе Дахла, расположенном в Ливийской пустыне на западе страны, были найдены остатки города ИВ века, относящегося к эпохе Византийской империи. Кроме того, в районе Марина-эль-Аламейн близ Александрии выявлено 18 древних гробниц. Об этом Ассокиатед Пресс сообщил со ссылкой на данные Министерства туризма и древностей страны.

Сообщается, что в оазисе Дахла была выявлена планировка древнего города с улицами, пересекающимися в направлениях север–юг и восток–запад. Вокруг главных улиц обнаружены остатки храма, двух наблюдательных башен, оборонительных сооружений с толстыми прочными стенами, а также купольных жилых зданий. Один из археологов отмечает, что строение, оценённое как дом диакона (помощника священнослужителя), до возведения храма также выполняло функции церкви.

В ходе раскопок были найдены печи для выпечки хлеба, кухонная утварь, каменные орудия, использовавшиеся для измельчения продуктов. Также внимание археологов привлекли хорошо сохранившиеся бронзовые монеты с изображениями византийских императоров, латинскими надписями и христианскими символами, а также золотые монеты, относящиеся к периоду правления римского императора Констанция ИИ (337–361 годы).

В районе Марина-эль-Аламейн были обнаружены 18 древних гробниц — 11 высеченных в скалах и 7 построенных на поверхности. Здесь также были найдены глиняные сосуды, амфоры, светильники, тарелки, алтари, известковые чаши, четыре золотые монеты, которые клались в рот покойным при погребении, 2,5-метровый гранитный саркофаг с останками скелета, а также фрагменты гипсовой статуи сфинкса.

Специалисты подчёркивают, что эти находки позволят лучше изучить жизнь, градостроительство, религиозные традиции и погребальные обряды византийского и римского периодов на территории Египта. Данные открытия имеют важное значение для освещения богатого археологического наследия страны.

ЕгипетДахлаАлександрияAssociated PressКонстанций II
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Aziza Shukhratova
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