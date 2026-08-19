Микель Артета хочет повторить историческое достижение с Арсеналом

·28·Спорт
Микель Артета хочет повторить историческое достижение с Арсеналом

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета готовится добиться исторического результата — выиграть чемпионат Англии два сезона подряд. В интервью ТалкСПОРТ испанский специалист отметил, что впервые в истории клуба защита чемпионского титула стала главной целью команды. Об этом Goal.com сообщает .

В прошлом сезоне «канониры» завоевали английскую корону после 22-летнего перерыва и намерены укрепить своё господство. В истории АПЛ лишь таким легендарным тренерам, как сэр Алекс Фергюсон, Жозе Моуринью и Пеп Гвардиола, удавалось защищать чемпионский титул два раза подряд. Артета хочет войти в эту элитную группу.

Новая эпоха после периода Гвардиолы

Уход Пепа Гвардиолы, завершившего десятилетний период работы во главе «Манчестер Сити», резко изменил общую картину конкуренции в чемпионате Англии. Для Артеты, ранее работавшего ассистентом Гвардиолы, завершение жёстких тактических противостояний с наставником вызывает особые эмоции.

«Вы знаете, сколько головной боли и сил я потратил за последние шесть-семь лет, пытаясь достичь его уровня. Он был абсолютным источником вдохновения, оставил вечный след в этой лиге и побуждал всех нас становиться лучше», — сказал Артета, говоря о своём бывшем наставнике.

Активность на трансферном рынке

«Арсенал» уже успел подписать Бруну Гимарайнша за 75 миллионов фунтов стерлингов в летнее трансферное окно. Однако Микель Артета не исключил, что трансферная работа клуба ещё не завершена и рассматриваются варианты усиления линии атаки.

На фоне ухода Леандро Троссарда и сохраняющихся вопросов о будущем Габриэла Мартинелли клуб ищет нового вингера. В частности, сообщается, что Брэдли Барколя, которым интересуется «Ливерпуль», также входит в сферу интересов лондонского клуба.

Артета отметил, что доволен поддержкой руководства, и заявил: команда продолжит развивать внутренние ресурсы, но не откажется от привлечения талантливых игроков, если появятся подходящие кандидаты. Напомнив о непредсказуемой сложности Премьер-лиги, тренер надеется позитивно завершить трансферное окно.

АрсеналМикель АртетаПремьер-лигаПеп ГвардиолаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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