498 дней, 195 стран: американский турист совершил кругосветное путешествие с рекордной скоростью!

Американский турист Майкл Зервос посетил все 195 стран мира, учитываемых Книгой рекордов Гиннесса, всего за 498 дней, установив уникальное достижение.

Новая страна почти каждые три дня

Зервос начал своё путешествие в январе 2024 года и завершил его в мае 2025 года.

На кругосветное путешествие он потратил всего около 1 года и 4 месяцев.

Самое интересное, что турист в среднем проводил в каждой стране менее 3 дней.

Такое путешествие требует не только больших финансовых затрат и времени, но и постоянных перелётов, оформления виз, пересечения границ и тщательного планирования.

Результат Майкла Зервоса был зафиксирован как рекорд по посещению всех 195 стран мира за самый короткий срок.