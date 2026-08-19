Килиан Мбаппе подвергается критике: причины и анализ

Как сообщает Goal.com, нападающий «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе, сравнявшийся с Криштиану Роналду по количеству голов с начала сезона, подвергается необычной критике со стороны специалистов и болельщиков. Несмотря на впечатляющие результаты в первые сезоны, французский футболист испытывает серьёзное давление из-за чрезвычайно высоких требований в королевском клубе. Об этом Goal.com сообщает .

По данным источника, Килиан Мбаппе покинул «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента и в 2024 году присоединился к мадридскому клубу. Уже с первых матчей он проявил себя в атаке. Хотя ранее футболист чаще действовал на левом фланге, в роли центрального нападающего он забил 44 гола, завоевал «Золотую бутсу» и развеял сомнения.

«Реал Мадрид» и атмосфера давления

Однако в «Реал Мадриде» одних личных достижений недостаточно. Хотя команда выиграла Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА, главные трофеи и долгожданный «Золотой мяч» пока не достались французскому футболисту. Кроме того, его бывшая команда, «Пари Сен-Жермен», продолжает одерживать победы в Лиге чемпионов, что также создаёт для игрока определённое психологическое давление.

Общая статистика Килиана Мбаппе в составе мадридского клуба впечатляет. Он забил 86 голов в 103 матчах — столько же, сколько Криштиану Роналду, пришедший в «Реал Мадрид» в 2009 году. Напомним, что впоследствии Криштиану Роналду забил 450 голов за клуб, войдя в историю, и на протяжении шести сезонов подряд забивал более 50 мячей.

Мнение специалистов и ситуация в команде

В интервью Goal.com бывшая звезда «Реал Мадрида» Стив Макманаман высказался об игре связки Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора. По его словам, когда футболисты играют по отдельности, они становятся настоящими лидерами и суперзвёздами на поле, однако вместе им пока не удаётся привести команду к трофеям, соответствующим её статусу.

Как отметил Стив Макманаман, в таком гранде, как «Реал Мадрид», всегда действует принцип: «либо победа, либо катастрофа». Если главные соперники, такие как «Барселона», выигрывают все трофеи и превосходят команду в финалах, в Мадриде это воспринимается как настоящая трагедия. Именно поэтому Мбаппе, несмотря на личные голы, остаётся объектом жёсткой критики.