Пятое поколение Hyundai Tucson представлено в полностью новом облике

·35·Авто
Пятое поколение Hyundai Tucson представлено в полностью новом облике

Корейская компания Hyundai официально представила пятое поколение своей самой продаваемой модели — кроссовера Tucson. Автомобиль претерпел серьезные изменения, стал крупнее и получил необычные дизайнерские решения. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

По данным иксбт.ком, автомобиль нового поколения получил более смелый и основательный облик по сравнению с предшественником, который был лидером по популярности среди покупателей. О высокой успешности проекта говорит тот факт, что этот кроссовер на протяжении четырех лет не покидал британскую десятку самых продаваемых автомобилей, а в 2025 году занял седьмое место в мировом рейтинге. Автомобиль, считающийся главным конкурентом Toyota RAV4, выполнен в соответствии с новым дизайнерским языком бренда.

Новый внешний вид и увеличенные размеры

Радикальные изменения во внешнем дизайне основаны на концепции Арт оф Стил, которую внедряет Hyundai. Этот стиль уже использовался во втором поколении Нексо и в ближайшие годы планируется распространить на весь модельный ряд компании. Новый Tucson отказался от плавных линий предшественника, получив вертикальный двухобъемный силуэт.

Одной из главных особенностей кроссовера стала его светотехника. Спереди и сзади установлены тонкие световые полосы, напоминающие букву Х, а также вертикальные дневные ходовые огни. Выраженные колесные арки, защитные накладки в нижней части кузова и специальные элементы на бамперах придают автомобилю настоящий внедорожный характер.

Комфорт в салоне и увеличенное пространство

Новый Hyundai Tucson заметно увеличился по сравнению с предшественником. Его длина составляет 4700 миллиметров, что на целых 180 миллиметров больше, чем у нынешней версии. Такой рост габаритов перевел кроссовер из К-сегмента в Д-сегмент, и теперь он напрямую конкурирует с такими моделями, как Skoda Kodiaq, Honda КР-В и Renault Аустрал.

Колесная база увеличилась на 100 миллиметров и достигла 2785 миллиметров. По заявлению компании, это обеспечивает один из лучших в классе объемов внутреннего пространства. Для пассажиров второго ряда запас пространства над головой вырос на 29 миллиметров, а задние двери стали открываться шире, что облегчает посадку и высадку.

Интерьер автомобиля также был полностью переработан. Минималистичный салон, выполненный в стиле модели Ионик 3, получил крупный сенсорный экран в центральной части. Тонкий цифровой дисплей, расположенный над рулевым колесом, призван не отвлекать внимание водителя от дороги. Пока Hyundai не раскрыла, какие двигатели будут предложены для нового Tucson. Напомним, нынешний автомобиль доступен с обычным бензиновым двигателем, а также в обычной гибридной, полноприводной и подключаемой гибридной версиях.

HyundaiTucsonКроссоверАвтомобилиНовости
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Sardor Ergashev
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