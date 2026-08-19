Жозе Моуринью прокомментировал трансфер Родри и интерес Реала Мадрид

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника Родри и сообщения о его возможном переходе в стан каталонцев. В интервью изданию Эл Чирингуито португальский специалист отметил, что столичный клуб предпринял серьёзные попытки подписать этого чемпиона мира, однако сомнения футболиста повлияли на позицию клуба. Об этом Goal.com сообщает .

Известно, что после завершения эпохи Тони Крооса и Луки Модрича многие специалисты рассматривали Родри как идеального кандидата для контроля темпа в центре поля «Реала». Однако переход футболиста из «Манчестер Сити» в «Барселону» стал неожиданностью для мадридских болельщиков. Несмотря на это, Жозе Моуринью призвал не воспринимать данную ситуацию как поражение.

Сомнения по поводу трансфера и позиция тренера

По словам Моуринью, он лично дважды общался с полузащитником, а « Реал Мадрид » предложил футболисту очень привлекательный финансовый и спортивный контракт.— признался тренер в интервью.

Опытный специалист открыто заявил, что уровень мадридского клуба чрезвычайно высок, поэтому команде не нужны футболисты, которые раздумывают, переходить ли в неё. По его словам, если игрок получает предложение от королевского клуба, его реакция должна сразу сводиться к ответу: «Когда мне приезжать?»

Полная уверенность в составе

Как сообщает Goal.com, несмотря на это, Жозе Моуринью положительно отозвался об испанском футболисте и признал, что тот с уважением относился к клубу. «Он футболист исключительного уровня и относился к нам с большим уважением. Желаю ему только всего наилучшего», — сказал тренер, с юмором добавив, что желает удачи представителю команды-соперника.

Говоря о возможностях имеющихся в составе футболистов, Моуринью категорически отверг утверждения о нехватке игроков центральной линии. Он выразил полное доверие доступным ему талантам и процессу развития команды.

Несмотря на то что трансферное окно ещё открыто, по мнению тренера, нынешний состав полностью отвечает всем его требованиям. «Мне не нужен Родри. У нас достаточно футболистов. Я не отрицаю, что трансферное окно открыто, однако для меня этот вопрос закрыт — да, всё. Я искренне очень люблю этот состав», — подытожил Жозе Моуринью.