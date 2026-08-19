Жозе Моуринью прокомментировал трансфер Родри и интерес Реала Мадрид

·2·Спорт
Жозе Моуринью прокомментировал трансфер Родри и интерес Реала Мадрид

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника Родри и сообщения о его возможном переходе в стан каталонцев. В интервью изданию Эл Чирингуито португальский специалист отметил, что столичный клуб предпринял серьёзные попытки подписать этого чемпиона мира, однако сомнения футболиста повлияли на позицию клуба. Об этом Goal.com сообщает .

Известно, что после завершения эпохи Тони Крооса и Луки Модрича многие специалисты рассматривали Родри как идеального кандидата для контроля темпа в центре поля «Реала». Однако переход футболиста из «Манчестер Сити» в «Барселону» стал неожиданностью для мадридских болельщиков. Несмотря на это, Жозе Моуринью призвал не воспринимать данную ситуацию как поражение.

Сомнения по поводу трансфера и позиция тренера

По словам Моуринью, он лично дважды общался с полузащитником, а «Реал Мадрид» предложил футболисту очень привлекательный финансовый и спортивный контракт. «Родри сомневался, колебался, и его колебания вызвали вопросы и у меня», — признался тренер в интервью.

Опытный специалист открыто заявил, что уровень мадридского клуба чрезвычайно высок, поэтому команде не нужны футболисты, которые раздумывают, переходить ли в неё. По его словам, если игрок получает предложение от королевского клуба, его реакция должна сразу сводиться к ответу: «Когда мне приезжать?»

Полная уверенность в составе

Как сообщает Goal.com, несмотря на это, Жозе Моуринью положительно отозвался об испанском футболисте и признал, что тот с уважением относился к клубу. «Он футболист исключительного уровня и относился к нам с большим уважением. Желаю ему только всего наилучшего», — сказал тренер, с юмором добавив, что желает удачи представителю команды-соперника.

Говоря о возможностях имеющихся в составе футболистов, Моуринью категорически отверг утверждения о нехватке игроков центральной линии. Он выразил полное доверие доступным ему талантам и процессу развития команды.

Несмотря на то что трансферное окно ещё открыто, по мнению тренера, нынешний состав полностью отвечает всем его требованиям. «Мне не нужен Родри. У нас достаточно футболистов. Я не отрицаю, что трансферное окно открыто, однако для меня этот вопрос закрыт — да, всё. Я искренне очень люблю этот состав», — подытожил Жозе Моуринью.

Жозе МоуриньюРеал МадридРодриБарселонаТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Трансфер Реал Мадрида и Родри: что говорит Жозе МоуриньюТрансфер Реал Мадрида и Родри: что говорит Жозе МоуриньюСегодня, 12:38Ювентус хочет досрочно расторгнуть контракт с Артуром МелоЮвентус хочет досрочно расторгнуть контракт с Артуром МелоСегодня, 12:33Хавер Мендес раскрыл различия между Махачевым и Нурмагомедовым...Хавер Мендес раскрыл различия между Махачевым и Нурмагомедовым...Сегодня, 12:30Моуринью внес ясность в трансферный план «Реал»...Моуринью внес ясность в трансферный план «Реал»...Сегодня, 12:21«Манчестер Сити» начал переговоры по 22-летнему полузащитнику«Манчестер Сити» начал переговоры по 22-летнему полузащитникуСегодня, 12:17Жозе Моуринью начал устанавливать свои правила в Реал МадридеЖозе Моуринью начал устанавливать свои правила в Реал МадридеСегодня, 12:16
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова