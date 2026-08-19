Ян Диоманде перешёл в Реал Мадрид за 125 миллионов евро

Мадридский Реал совершил очередное громкое приобретение на трансферном рынке. По данным издания ФурФурТво, королевский клуб подписал 19-летнего талантливого вингера РБ Лейпциг Яна Диоманде. Начальная сумма трансфера без учёта бонусов составила 125 миллионов евро, а соглашение рассчитано до лета 2033 года. Об этом сообщает Goal.com.

Профессиональный рост молодого футболиста, чьи корни связаны с национальной сборной Кот-д’Ивуара, за последние два года стал настоящей сенсацией. Несмотря на серьёзную конкуренцию со стороны Пари Сен-Жермена и Ливерпуля, игрок, которым интересовались многие европейские гранды и представители МЛС, в итоге выбрал Мадрид. Помимо трансферной суммы, предусмотрены бонусы ещё на 15 миллионов евро.

Сложное начало в США и безразличие МЛС

Первые шаги в карьере футболиста были непростыми. В возрасте всего 15 лет Ян Диоманде в одиночку прилетел в США и поступил в Академию ДМЭ во Флориде. Несмотря на незнание английского языка, он быстро адаптировался и в 2023 году привёл полупрофессиональную команду АС Френзи к чемпионству в УПСЛ.

Однако в то время тренеры и скауты местного клуба Орландо Сити не обратили внимания на юного талантливого игрока. По словам тренера Тодда Исона, он несколько раз сообщал представителям Орландо Сити о перспективном футболисте и просил пригласить его на тренировку второй команды, однако руководители клуба постоянно откладывали решение. В итоге американский клуб упустил возможность осуществить этот трансфер.

Яркий период в Европе и успех в Бундеслиге

После окончания срока студенческой визы футболист был вынужден вернуться из США на родину, в Абиджан, но впоследствии перед ним открылись двери Европы. В конце 2024 года его подписал испанский клуб Леганес. После всего десяти матчей в составе этой команды Яна Диоманде приобрёл немецкий РБ Лейпциг за 20 миллионов евро.

Сразу проявивший себя в Бундеслиге вингер получил награду лучшему новичку сезона и внёс большой вклад в завоевание РБ Лейпцигом третьего места в чемпионате. Кроме того, он успешно выступил за сборную Кот-д’Ивуара на Кубке африканских наций и в плей-офф квалификации чемпионата мира.