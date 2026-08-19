Руководство «Арсенала» высказалось о возможной продаже воспитанников клуба

Главный исполнительный директор лондонского «Арсенала» Ричард Гарлик не исключил вероятность продажи талантливых воспитанников команды Майлза Льюиса-Скелли и Итана Нванери в последние дни трансферного окна. В интервью BBC руководитель клуба заявил, что «Арсенал» готов рассмотреть выгодные предложения по выпускникам своей академии. Это может предоставить команде Микеля Артеты финансовые возможности для приобретения новых игроков. Об этом сообщает Goal.com.

В текущем трансферном окне «канониры» усилили состав такими игроками, как Кристос Колис и Бруну Гимарайнс, однако главный тренер Микель Артета намерен продолжить улучшать команду. В частности, приоритетными задачами остаются укрепление линии обороны после травмы Уильяма Салибы и приобретение ещё одного игрока в атаку. Поэтому клуб не исключает возможности пополнить бюджет за счёт продажи собственных молодых звёзд.

Трансферный рынок и главные претенденты

Среди молодых талантов команды Итан Нванери считается футболистом, который с большей вероятностью может покинуть клуб, поскольку не попал в заявку на матч за Суперкубок — Комьюнити Шилд против «Манчестер Сити». В то же время Майлз Льюис-Скелли продемонстрировал отличную игру в центре поля в этой встрече и заслужил похвалу специалистов. Сейчас этим игроком сборной Англии среди юношей интересуются основные конкуренты в Премьер-лиге.

В частности, в прессе появились сообщения об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Челси» к Майлзу Льюис-Скелли, а его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов фунтов стерлингов. Это вынуждает руководство лондонского клуба искать баланс между финансовой выгодой и будущим молодого футболиста.

Официальная позиция руководства

По словам Ричарда Гарлика, клуб не стремится активно продавать молодых игроков, однако готов к переговорам, если поступит предложение, выгодное как футболисту, так и клубу. «Майлз великолепно провёл конец прошлого сезона и начало текущего, мы им очень довольны. Итан также продемонстрировал отличную подготовку»— заявил генеральный директор клуба.

Также руководитель «Арсенала» добавил, что клуб по праву гордится успехами своей академии. По словам Гарлика, болельщики всегда хотят видеть, как воспитанники надевают форму основной команды, выходят на поле и вносят вклад в победы клуба, поэтому каждое трансферное решение принимается после всестороннего рассмотрения.