В новой книге о принцессе Диане её брат рассказал неожиданную правду

ВеликобританииБрат покойной принцессы Великобритании Дианы Спенсер, Чарльз Спенсер, написал книгу о жизни сестры, её браке с принцем Чарльзом и событиях после трагической аварии в Париже. В своей работе он с собственной точки зрения отвечает на некоторые сведения, которые годами воспринимались общественностью как «правда». Об этом сообщило Reuters.

По словам Спенсера, в связи с приближением 30-й годовщины смерти Дианы он снова получил множество предложений дать интервью о сестре.

Однако эти запросы подтолкнули его к решению один раз полностью записать собственные воспоминания и взгляды, вместо того чтобы снова и снова читать мнения других людей.

«Это убедило меня раз и навсегда записать свои мысли и воспоминания, вместо того чтобы вновь испытывать неудобство от чтения чужих мнений. Ведь многие из них основаны на ложных сведениях, которые со временем стали восприниматься как правда», — сказал Спенсер.

По его словам, главная цель книги — изложить историю Дианы с точки зрения её брата и выразить своё отношение к различным представлениям, сформировавшимся за эти годы.

Книга Чарльза Спенсера под названием «Сван Сонг: Диана, Мй Систер» («Лебединая песня: Диана, моя сестра») будет издана 22 сентября этого года в Великобритании . Планируется перевести произведение на 12 языков.

Для справки, Диана Спенсер родилась 1 июля 1961 года в резиденции Парк-хаус, расположенной на территории королевского поместья Сандрингем в графстве Норфолк, Англия.

В 1981 году она вышла замуж за тогдашнего принца Уэльского, а ныне короля Карла ИИИ. После замужества Диана стала всемирно известной личностью и одной из самых фотографируемых женщин.

Однако их семейная жизнь продолжалась недолго. Разногласия в браке в конечном итоге привели к разводу, и в 1996 году супруги официально расстались.

Вскоре после этого, в августе 1997 года, Диана в возрасте 36 лет попала в аварию в Париже, когда ехала в автомобиле со своим возлюбленным Доди аль-Файедом. В результате трагедии принцесса погибла.

Брат Дианы Чарльз Спенсер также запомнился общественности своей речью на похоронах сестры. В том знаменитом выступлении он критиковал королевскую семью.

Теперь Спенсер в своей новой книге вновь обращается к событиям, связанным с жизнью и смертью Дианы. По словам автора, он попытался изложить события, которые на протяжении многих лет получали различные трактовки, так, как видел и запомнил их именно в качестве брата своей сестры.