В новой книге о принцессе Диане её брат рассказал неожиданную правду

·4·Мир
В новой книге о принцессе Диане её брат рассказал неожиданную правду

ВеликобританииБрат покойной принцессы Великобритании Дианы Спенсер, Чарльз Спенсер, написал книгу о жизни сестры, её браке с принцем Чарльзом и событиях после трагической аварии в Париже. В своей работе он с собственной точки зрения отвечает на некоторые сведения, которые годами воспринимались общественностью как «правда». Об этом сообщило Reuters.

По словам Спенсера, в связи с приближением 30-й годовщины смерти Дианы он снова получил множество предложений дать интервью о сестре.

Однако эти запросы подтолкнули его к решению один раз полностью записать собственные воспоминания и взгляды, вместо того чтобы снова и снова читать мнения других людей.

«Это убедило меня раз и навсегда записать свои мысли и воспоминания, вместо того чтобы вновь испытывать неудобство от чтения чужих мнений. Ведь многие из них основаны на ложных сведениях, которые со временем стали восприниматься как правда», — сказал Спенсер.

По его словам, главная цель книги — изложить историю Дианы с точки зрения её брата и выразить своё отношение к различным представлениям, сформировавшимся за эти годы.

Книга Чарльза Спенсера под названием «Сван Сонг: Диана, Мй Систер» («Лебединая песня: Диана, моя сестра») будет издана 22 сентября этого года в Великобритании . Планируется перевести произведение на 12 языков.

Для справки, Диана Спенсер родилась 1 июля 1961 года в резиденции Парк-хаус, расположенной на территории королевского поместья Сандрингем в графстве Норфолк, Англия.

В 1981 году она вышла замуж за тогдашнего принца Уэльского, а ныне короля Карла ИИИ. После замужества Диана стала всемирно известной личностью и одной из самых фотографируемых женщин.

Однако их семейная жизнь продолжалась недолго. Разногласия в браке в конечном итоге привели к разводу, и в 1996 году супруги официально расстались.

Вскоре после этого, в августе 1997 года, Диана в возрасте 36 лет попала в аварию в Париже, когда ехала в автомобиле со своим возлюбленным Доди аль-Файедом. В результате трагедии принцесса погибла.

Брат Дианы Чарльз Спенсер также запомнился общественности своей речью на похоронах сестры. В том знаменитом выступлении он критиковал королевскую семью.

Теперь Спенсер в своей новой книге вновь обращается к событиям, связанным с жизнью и смертью Дианы. По словам автора, он попытался изложить события, которые на протяжении многих лет получали различные трактовки, так, как видел и запомнил их именно в качестве брата своей сестры.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Бывший министр обороны Украины выступил с резонансным призывом к выборамБывший министр обороны Украины выступил с резонансным призывом к выборамСегодня, 11:04Кулеба раскрыл, почему переговоры с Москвой провалилисьКулеба раскрыл, почему переговоры с Москвой провалилисьСегодня, 08:54«Удушить до смерти»: Трамп приказал полностью прекратить переговоры с Эрон«Удушить до смерти»: Трамп приказал полностью прекратить переговоры с ЭронСегодня, 08:48«Ловушка с банковскими картами»: около 10 узбекистанцев в Турции рискуют оказаться в тюрьме«Ловушка с банковскими картами»: около 10 узбекистанцев в Турции рискуют оказаться в тюрьмеСегодня, 08:36«Новая территория США»: Трамп опубликовал карту Ормузского пролива«Новая территория США»: Трамп опубликовал карту Ормузского проливаСегодня, 08:31«Кровавые следы семьи Асад»: двоюродный брат бывшего президента Сирии приговорён к смертной казни«Кровавые следы семьи Асад»: двоюродный брат бывшего президента Сирии приговорён к смертной казниСегодня, 08:28
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов