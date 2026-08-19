Одним из центральных событий испанского футбола стал переход полузащитника Родри из «Манчестер Сити» в «Барселону», вызвавший широкое обсуждение. Ранее сообщалось, что столичный клуб предпринимал серьезные попытки подписать футболиста, однако в итоге игрок выбрал каталонскую команду. Пока эту ситуацию трактуют как неудачу «Реал Мадрида», главный тренер команды Жозе Моуринью в интервью изданию Эл Чирингуито прокомментировал случившееся и внес ясность во все предположения. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, опытный специалист призвал не драматизировать ситуацию, возникшую после отказа футболиста. По словам Моуринью, королевский клуб сделал полузащитнику достойное предложение, а сам тренер дважды лично общался с ним. Однако сомнения, возникшие в ходе процесса, повлияли на исход переговоров.

Принципиальный подход тренера

&лакуо;Я дважды разговаривал с ним, и « Реал Мадрид » сделал ему очень хорошее предложение&ракуо;, — сказал Жозе Моуринью. По словам специалиста, Родри начал сомневаться, и его колебания вызвали вопросы уже у самого тренера. После этого столичный клуб, вероятно, частично потерял интерес к трансферу.

Моуринью высоко оценил личные качества футболиста и особо отметил, что тот относился к клубу с большим уважением. Однако он категорично заявил, что команде уровня «Реал Мадрида» не нужны игроки, которые сомневаются в своем выборе. По мнению Моуринью, если такой клуб, как «Реал Мадрид», обращается к футболисту, его ответ должен быть быстрым и однозначным.

Полная уверенность в составе

После завершения эпохи Тони Крооса и Луки Модрича многие специалисты считали Родри идеальным кандидатом для управления темпом игры в полузащите «Реал Мадрида». Однако Моуринью категорично отверг наличие проблемы на этой позиции. Португальский специалист заявил, что полностью верит в потенциал имеющихся футболистов и их развитие.

&лакуо;Мне не нужен Родри&ракуо;, — резко подытожил Моуринью. Он отметил, что в команде достаточно исполнителей, и хотя не стал полностью исключать другие приобретения из-за открытого трансферного окна, подчеркнул, что очень доволен нынешним составом. Таким образом, тренер выразил уверенность перед руководством и командой, что высоких результатов можно добиться и с имеющимися игроками.