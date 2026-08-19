SpaceX в 2026 году выполнила свой юбилейный, сотый космический запуск

·18·Технологии
SpaceX в 2026 году выполнила свой юбилейный, сотый космический запуск

По данным Иксбт.ком, основанная Илоном Маском компания SpaceX с начала 2026 года успешно выполнила свой юбилейный, сотый космический запуск, достигнув впечатляющего показателя. Эта важная отметка была зафиксирована во время миссии по выводу спутников Starlink на орбиту: ракета Falcon 9 стартовала в космос 19 августа с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В ходе юбилейного полёта ракета успешно доставила на низкую околоземную орбиту 24 новых аппарата Starlink для системы широкополосного интернета. Из общего числа запусков, выполненных с начала 2026 года, основная часть — 97 — пришлась именно на ракеты Falcon 9. Ещё три успешных запуска состоялись в рамках испытательных полётов Falcon Heavy и Starship.

Значение многоразовых технологий и Starlink

Во время полёта был зафиксирован и важный технический результат. Первая ступень ракеты Falcon 9 под номером Б1097 успешно вернулась на Землю примерно через восемь с половиной минут после старта и приземлилась на плавучую платформу Оф Курсе И Стилл Лове Ёу в Тихом океане. Для этого ускорителя текущая миссия стала двенадцатой. Напомним, именно аппарат Б1097 участвовал и в апрельском событии, когда в истории SpaceX была успешно выполнена 600-я посадка орбитальной ракетной ступени.

Главная причина столь высокой интенсивности работы компании — проект Starlink. Ровно 74 из первых 100 миссий текущего года были направлены на расширение этой глобальной группировки спутников и повышение её возможностей. В настоящее время общее число работающих на орбите аппаратов Starlink достигло почти 11 тысяч.

Амбициозные планы на будущее

Согласно статистике, SpaceX третий год подряд успешно преодолевает отметку в 100 запусков за один календарный год. Впервые этот показатель был зафиксирован в 2024 году, когда компания выполнила 138 миссий: 132 с использованием Falcon 9, две — Falcon Heavy и четыре испытания Starship. В 2025 году число запусков достигло рекордных 170: 165 пришлись на Falcon 9, а пять — на Starship.

В будущем SpaceX планирует ещё значительно повысить частоту космических запусков благодаря полностью многоразовой системе Starship. Ранее Илон Маск говорил о возможности запускать ракету Starship несколько раз в сутки, что теоретически открывает путь примерно к тысяче полётов в год. В перспективе ожидается, что Starship постепенно полностью заменит ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy.

SpaceXStarlinkFalcon 9Илон МаскКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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