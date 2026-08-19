Жозе Моуринью рассказал, как не позволил Винисиусу Жуниору перейти в «Арсенал»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью поделился подробностями того, как убедил бразильского нападающего Винисиуса Жуниора остаться в клубе и продлить контракт. Эта история вызвала большой резонанс в футбольном мире, поскольку срок действия соглашения игрока подходил к концу, а представители английской Премьер-лиги пытались воспользоваться ситуацией. Об этом Goal.com сообщает .

По данным Goal.com, действующий контракт Винисиуса Жуниора с мадридским клубом вступил в последние 12 месяцев, а переговоры между сторонами немного замедлились в зимний период. «Арсенал», чемпион Англии, стремился незамедлительно воспользоваться этой ситуацией, связался с представителями футболиста и надеялся осуществить трансфер. Микель Артета хотел усилить атакующую линию команды именно этим бразильским талантом.

Решающая беседа Моуринью

В интервью Эл Чирингуито Жозе Моуринью рассказал о своей роли в убеждении футболиста остаться в Мадриде. Португалец подчеркнул, что продление контракта стало результатом не только его усилий: сам игрок искренне привязался к «Реалу».

При этом главный тренер признал, что провёл с футболистом личную и откровенную беседу. Раскрывая подробности своего обращения к Винисиусу, Моуринью заявил, что объяснил ему бессмысленность ухода из клуба.

Уход того не стоит

Жозе Моуринью вспомнил свои слова, обращённые к футболисту: «Вини, куда ты хочешь уйти? Ты был только в Бразилии и знаешь только “ Реал Мадрид ”… Ты поймёшь “Реал Мадрид” только после того, как покинешь его. Когда уйдёшь, ты осознаешь, что такое настоящий “Реал Мадрид”. Не уходи, оно того не стоит».

В итоге футболист подписал новый контракт почти на шесть лет и остался в испанском гранде до 2032 года. Жозе Моуринью добавил, что общее развитие команды, рабочий процесс и трудолюбие игроков положительно повлияли на решение Винисиуса.