Спустя пять месяцев после свадьбы раскрылись новые подробности дела о погибшей невесте

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Спустя пять месяцев после свадьбы раскрылись новые подробности дела о погибшей невесте

В Индии мужу и свекрови 33-летней модели и актрисы Твиша Шарма предъявлены официальные обвинения в связи с её смертью. Твиша скончалась 12 мая в доме мужа в городе Бхопал — всего через пять месяцев после свадьбы.

Её смерть вызвала широкий общественный резонанс в стране: высказывались разные версии — от убийства до самоубийства.

Центральное бюро расследований — КБИ сообщило, что в представленном суду обвинительном заключении на 600 страницах мужу Твиша Самарт Сингх и её свекрови, бывшей судье Гирибала Сингх, предъявлены обвинения в «подстрекательстве к самоубийству» и «жестоком обращении». Они отрицают предъявленные обвинения.

Родители и близкие Твиша утверждают, что муж и свекровь оказывали на неё давление из-за требований приданого и убили её. Гирибала назвала эти заявления необоснованными, заявив, что у Твиша были проблемы с психическим здоровьем и что она покончила с собой.

По данным КБИ, после свадьбы Самарт неоднократно оказывал на Твиша психологическое давление и использовал оскорбительные выражения. Следствие также установило, что Гирибала подталкивала сына к психологическому насилию в отношении невестки.

An'anaviy hind liboslaridagi kelin va kuyov to‘y marosimida tasvirlangan.

Семья Твиша заявила, что основные разногласия начались в апреле, после того как она забеременела. По их утверждению, муж и свекровь заявили, что ребёнок был зачат от другого мужчины, и вынуждали её прервать беременность. Гирибала это отрицает и утверждает, что аборт был желанием самой Твиша.

В 2012 году Твиша победила в конкурсе красоты в городе Пуна и получила титул «Мисс Пуне». Она участвовала в рекламных проектах и снялась в фильме на языке телугу, а позднее работала специалистом по маркетингу в частных компаниях.

По данным КБИ, Твиша познакомилась с Самарт через приложение для знакомств в феврале 2025 года, а в декабре они поженились.

Большие споры вызвало и интервью Гирибала журналистам после смерти Твиша. Рассказывая о психическом состоянии невестки, она назвала её «либеральной». После этих заявлений отец Твиша обвинил её в попытке очернить репутацию его дочери.

В настоящее время расследование продолжается. В КБИ заявили, что при появлении новых доказательств к делу могут быть привлечены и другие лица, а также выдвинуты дополнительные обвинения.

Твиша ШармаБхопалЦентральное бюро расследованийСамарт СингхГирибала Сингх
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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