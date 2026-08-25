Отставка в «Каттакургане»: российский главный тренер уволен из-за результатов!

·124·Спорт
Отставка в «Каттакургане»: российский главный тренер уволен из-за результатов!

В клубе «Каттакурган», борющемся за высокие места и путевку в Суперлигу в Про-лиге Узбекистана, происходит неожиданная смена тренера. По информации, распространенной Эурасиа Футбалл, руководство клуба после двух поражений подряд решило расстаться с 56-летним российским главным тренером Юрием Уткульбаевым.

В настоящее время стороны ведут финальные переговоры о досрочном расторжении действующего трудового договора и согласовании суммы компенсации. Специалист уже отстранен от команды и не руководит тренировками.

Что стало причиной отставки?

Резкое решение руководства клуба было вызвано негативными результатами в последних турах и качеством показанной игры:

  • Поражение от «Шуртана»: 15 августа «Каттакурган» на выезде уступил одному из своих прямых конкурентов «Шуртану» со счетом 0:1, пропустив гол на 85-й минуте;

  • Неудача на своем поле: 21 августа команда на глазах у своих болельщиков проиграла «Газалкенту» со счетом 2:4;

  • Недовольство стилем игры: Руководство клуба ждало от Уткульбаева атакующего и надежного футбола. Однако попытка продемонстрировать открытую игру привела к хаосу в защите и четырем пропущенным мячам.

Статистика Уткульбаева в «Каттакургане»

Специалист, долгое время работавший в структуре казанского «Рубина», был назначен в конце мая вместо Ёркина Назарова. В 9 матчах Про-лиги под его руководством были зафиксированы следующие результаты:

  • 5 побед, 1 ничья, 3 поражения;

  • Набрано 16 очков из 27 возможных;

  • А в единственном матче в рамках Кубка Узбекистана команда проиграла «Пахтакору» со счетом 0:3 и выбыла из турнира.

Шансы на выход в Суперлигу и решающий бой против «Арала»

Несмотря на отставку тренера, положение «Каттакургана» в турнирной таблице по-прежнему довольно высокое:

  • 3-е место: Команда после 16 туров набрала 30 очков и располагается на 3-й строчке;

  • Возможности регламента: Победитель Про-лиги напрямую выходит в Суперлигу. А клубы, занявшие 2–5-го места, сыграют между собой в плей-офф и получат право участвовать в переходном (стыковом) матче с представителем Суперлиги;

  • Впереди серьезное испытание: Самое интересное, что накануне назначения нового тренера «Каттакурган» ждет самый тяжелый матч сезона — против лидера чемпионата, нукусского «Арала», имеющего в активе 39 очков.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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