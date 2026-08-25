Новая звезда из Бразилии: «Манчестер Сити» покупает его за 40 млн евро
Гранд английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» продолжает активную работу на летнем трансферном рынке. По информации авторитетного британского издания The Athletic, «горожане» ведут заключительные переговоры о покупке нападающего бразильского клуба «Палмейрас» Аллана Элиаса.
Ожидается, что 22-летний перспективный футболист в ближайшие дни прибудет в Манчестер и после прохождения медосмотра подпишет официальный контракт.
40 миллионов евро и детали контракта
По трансферу талантливого бразильского форварда согласовываются следующие условия:
Финансовая стоимость: «Манчестер Сити» потратит на игрока в общей сложности около 40 миллионов евро с учетом бонусов;
Условия контракта: В настоящее время между клубом и агентом футболиста уточняются сроки договора и личные пункты;
Этап соглашения: Оформление сделки между сторонами планируется официально завершить в ближайшие часы.
Эпоха Энцо Марески: Старт сезона и обновление в атаке
Назначенный во время летнего перерыва главным тренером «Манчестер Сити» итальянский специалист Энцо Мареска успешно начал сезон с обновленным составом:
Волевая победа в 1-м туре: В матче открытия Премьер-лиги «горожане» одержали волевую победу над «Борнмутом» на выезде со счетом 2:1;
Следующее испытание: Во 2-м туре подопечные Марески выйдут на поле против лондонского «Кристал Пэлас»;
Тактическая необходимость: Тренерский штаб ставит целью с помощью Аллана Элиаса значительно повысить скорость, дриблинг и конкуренцию в передней линии команды.
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