Новая звезда из Бразилии: «Манчестер Сити» покупает его за 40 млн евро

·68·Спорт
Новая звезда из Бразилии: «Манчестер Сити» покупает его за 40 млн евро

Гранд английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» продолжает активную работу на летнем трансферном рынке. По информации авторитетного британского издания The Athletic, «горожане» ведут заключительные переговоры о покупке нападающего бразильского клуба «Палмейрас» Аллана Элиаса.

Ожидается, что 22-летний перспективный футболист в ближайшие дни прибудет в Манчестер и после прохождения медосмотра подпишет официальный контракт.

40 миллионов евро и детали контракта

По трансферу талантливого бразильского форварда согласовываются следующие условия:

  • Финансовая стоимость: «Манчестер Сити» потратит на игрока в общей сложности около 40 миллионов евро с учетом бонусов;

  • Условия контракта: В настоящее время между клубом и агентом футболиста уточняются сроки договора и личные пункты;

  • Этап соглашения: Оформление сделки между сторонами планируется официально завершить в ближайшие часы.

Эпоха Энцо Марески: Старт сезона и обновление в атаке

Назначенный во время летнего перерыва главным тренером «Манчестер Сити» итальянский специалист Энцо Мареска успешно начал сезон с обновленным составом:

  • Волевая победа в 1-м туре: В матче открытия Премьер-лиги «горожане» одержали волевую победу над «Борнмутом» на выезде со счетом 2:1;

  • Следующее испытание: Во 2-м туре подопечные Марески выйдут на поле против лондонского «Кристал Пэлас»;

  • Тактическая необходимость: Тренерский штаб ставит целью с помощью Аллана Элиаса значительно повысить скорость, дриблинг и конкуренцию в передней линии команды.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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