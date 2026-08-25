Марк Кукурелья сделал первое заявление после перехода в «Реал»...

·83·Спорт
Марк Кукурелья сделал первое заявление после перехода в «Реал»...

В испанском и европейском футболе официально состоялся один из самых неожиданных летних трансферов. Защитник лондонского «Челси» и сборной Испании Марк Кукурелья стал игроком мадридского «Реала». 24 августа «королевский клуб» официально представил 28-летнего футболиста общественности.

Опытный фланговый защитник, пополнивший ряды мадридцев, после подписания контракта не скрывал своих эмоций и обратился с искренним посланием к болельщикам клуба.

«Особенный день для моей семьи»: первые слова Кукурельи

Испанский футболист, примеривший футболку «королевского клуба», выразил свою радость следующим образом:

«Привет, мадридисты! Я очень счастлив, этот день — особенный для меня и моей семьи. С нетерпением жду встречи с вами на „Сантьяго Бернабеу“. Хала Мадрид!», — сказал Кукурелья.

Защитник заявил, что готов бороться за самые большие трофеи в составе мадридского суперклуба.

Из «Челси» в Мадрид: новая конкуренция на левом фланге

Трансфер Марка Кукурельи стал важным шагом в плане усиления левого фланга обороны «Реал Мадрида»:

  • Опыт в Лондоне: Испанский защитник зарекомендовал себя как один из самых стабильных фланговых игроков международного уровня в составе «Челси» и сборной Испании;

  • Новый этап в Мадриде: Руководство «королевского клуба» остановило свой выбор именно на кандидатуре Кукурельи с целью повысить надежность и скорость в линии защиты;

  • Ожидания болельщиков: Теперь мадридские фанаты с большим интересом ждут дебютного матча футболиста на «Сантьяго Бернабеу».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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