Страшная трагедия в Непале: 270 человек погибли, более 500 иностранцев пропали без вести
Число погибших в результате разрушительного стихийного бедствия — мощных наводнений и оползней, произошедших на севере Непала, достигло 270 человек. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на полицию страны.
Ситуация в регионе остается крайне тяжелой: десятки населенных пунктов затоплены, инфраструктура серьезно повреждена, а судьба сотен людей остается неизвестной.
Туристы из 30 стран в опасности: Число пропавших без вести
По последним официальным данным Совета по туризму Непала, в зоне бедствия пропавшими без вести числятся 644 человека:
Местные жители: 127 из пропавших — граждане Непала;
Иностранные туристы: С 517 туристами из почти 30 стран мира полностью утеряна связь. Для их поисков работают специальные группы.
7,5 тысячи сотрудников силовых структур и авиаэвакуация
В зонах бедствия экстренные службы и армейские подразделения работают круглосуточно:
Эвакуация по воздуху: По данным Национального управления по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий, с помощью вертолетов из опасных районов было эвакуировано по воздуху 305 человек;
Мобилизация крупных сил: К поисково-спасательным работам, извлечению тел и спасению выживших привлечено в общей сложности 7 451 сотрудник силовых структур, военнослужащих и спецспасателей.
Правительство Непала задействует все имеющиеся возможности для активизации поисковых работ в зонах бедствия.
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