Страшная трагедия в Непале: 270 человек погибли, более 500 иностранцев пропали без вести

·27·Мир
Страшная трагедия в Непале: 270 человек погибли, более 500 иностранцев пропали без вести

Число погибших в результате разрушительного стихийного бедствия — мощных наводнений и оползней, произошедших на севере Непала, достигло 270 человек. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на полицию страны.

Ситуация в регионе остается крайне тяжелой: десятки населенных пунктов затоплены, инфраструктура серьезно повреждена, а судьба сотен людей остается неизвестной.

Туристы из 30 стран в опасности: Число пропавших без вести

По последним официальным данным Совета по туризму Непала, в зоне бедствия пропавшими без вести числятся 644 человека:

  • Местные жители: 127 из пропавших — граждане Непала;

  • Иностранные туристы: С 517 туристами из почти 30 стран мира полностью утеряна связь. Для их поисков работают специальные группы.

7,5 тысячи сотрудников силовых структур и авиаэвакуация

В зонах бедствия экстренные службы и армейские подразделения работают круглосуточно:

  • Эвакуация по воздуху: По данным Национального управления по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий, с помощью вертолетов из опасных районов было эвакуировано по воздуху 305 человек;

  • Мобилизация крупных сил: К поисково-спасательным работам, извлечению тел и спасению выживших привлечено в общей сложности 7 451 сотрудник силовых структур, военнослужащих и спецспасателей.

Правительство Непала задействует все имеющиеся возможности для активизации поисковых работ в зонах бедствия.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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