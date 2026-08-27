iPhone 17 занял шесть процентов мирового рынка
Мировой рынок смартфонов переживает значительные изменения по итогам второго квартала текущего года. Согласно последнему отчету аналитической компании Кунтерпоинт, базовая модель Apple, iPhone 17, стала абсолютным лидером, заняв 6% мировых продаж смартфонов. Этот высокий показатель демонстрирует значительный рост по сравнению с результатами предыдущего поколения и подчеркивает высокий спрос на рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Для сравнения, в прошлом году предшествующее устройство этой серии занимало лишь 4% рынка. Таким образом, за год рыночная доля базового флагмана выросла примерно на 50%. Эксперты отмечают, что такой резкий скачок свидетельствует о растущем интересе потребителей к устройствам нового поколения. Рост объемов продаж оказывает положительное влияние на технологический рынок во всем мире.
Лидерство Apple и SamsungСледующие строчки рейтинга ожидаемо заняли модели iPhone 17 Pro Max и 17 Pro. Хотя точные процентные показатели по этим устройствам не приводятся, согласно аналитическим графикам и визуальным данным, три флагманских смартфона Apple контролируют в совокупности около 20-22% мирового рынка. Это доказывает, что позиции компании в премиальном сегменте прочны как никогда.
В то же время внимание привлекают остальные места в пятерке и общая ситуация в десятке лидеров. Впервые за долгое время флагман Samsung сумел войти в пятерку лидеров мировых продаж. Модель Galaxy S26 Ultra с небольшим отрывом опередила бюджетное устройство А07 4Г, заняв около 2,5% рынка. Этот результат показывает, что самые дорогие флагманы южнокорейского производителя также становятся популярными среди потребителей.
Десятка самых популярных смартфонов в миреСогласно отчету Кунтерпоинт, в десятку самых продаваемых устройств в мире вошли модели из разных ценовых сегментов. В частности, продолжение списка лидеров состоит из следующих устройств:
- Модель Galaxy А17 5Г
- Устройство iPhone 17е
- Смартфон Galaxy А17 4Г
- Флагман Galaxy S26
- Замыкающий десятку iPhone 16
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