Starlink обновил реферальную программу и ввел денежные вознаграждения

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, внесла серьезные изменения в реферальную программу для своего спутникового интернета Starlink. Как сообщает издание иксбт.ком, теперь пользователи могут получать за приглашение друзей не только бонусы на оплату связи, но и денежные вознаграждения, перечисляемые напрямую на банковский счет. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Согласно прежним правилам, вознаграждения от компании предоставлялись исключительно в виде «кредитов», которые можно было использовать только для оплаты подписки на следующий месяц. Теперь же пользователи получили возможность выбирать прямые денежные выплаты через личный кабинет. Для этого достаточно привязать свой банковский счет к системе.

Влияние новой системы на рынок

Данное нововведение может привести к резким изменениям на рынке спутникового интернета, особенно в отдаленных и сельских районах. Теперь независимые установщики и дилеры Starlink получают реальный финансовый стимул за каждого подключенного клиента. Это превращает их в полноценный канал продаж для SpaceX.

На данный момент обновленная программа с денежными выплатами действует только на территории США. В европейских странах ранее бесплатные месяцы подписки были заменены на «сервисные кредиты». По мнению экспертов, в будущем высока вероятность перехода на такую же систему прямых денежных выплат и в Европе.

Условия участия и ограничения

Для участия в программе пользователи должны соответствовать определенным требованиям. В частности, акция действует только для текущих активных абонентов Starlink, использующих тарифы Ресидентиал или Роам. Согласно прежним правилам компании, использование рефералов исключительно с целью получения дохода считалось нарушением условий обслуживания и могло привести к блокировке аккаунта.

Тем не менее, внедренная система прямых денежных выплат выводит программу на новый уровень, делая её более профессиональным и прозрачным инструментом привлечения клиентов. Это будет способствовать дальнейшему расширению сети Starlink и укреплению её позиций в глобальном масштабе.