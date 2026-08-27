В английской Премьер-лиге состоялся неожиданный и громкий трансфер. Лондонский «Тоттенхэм» официально арендовал нападающего «Манчестер Сити» и сборной Египта Омара Мармуша до конца сезона.

Данное соглашение включает в себя не просто обычную аренду, но и право полного выкупа нападающего для «шпор», что стало серьезным шагом лондонского клуба по усилению атакующей линии.

Пункт о выкупе на 58 миллионов евро и детали контракта

Трансферная сделка включает в себя следующие важные финансовые и юридические условия:

Опция выкупа: По окончании срока аренды «Тоттенхэм» получил приоритетное право выкупить полноценные трансферные права на футболиста за 58 миллионов евро ;

Рыночная стоимость: Известный портал Трансфермаркт в настоящее время оценивает реальную стоимость 27-летнего египетского нападающего на трансферном рынке в 50 миллионов евро.

«Манчестер Сити»даги период и статистика в сборной

Омар Мармуш успел провести матчи на высоком уровне в составе английского гранда за короткое время:

Результаты в составе «горожан»: Нападающий перешел в «Манчестер Сити» из немецкого «Айнтрахта» в январе 2025 года. В футболке манчестерского клуба он принял участие в общей сложности в 62 матчах во всех турнирах и забил 16 голов в ворота соперников;

В сборной Египта: Будучи одним из лидеров на международной арене, Мармуш записал на свой счет 11 голов в 55 матчах в составе национальной сборной Египта.

Теперь ожидается, что египетский бомбардир станет одной из главных ударных сил «Тоттенхэма» в АПЛ и на международной арене.