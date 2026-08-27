137 «сухих» матчей: ворота «Барселоны» теперь будет защищать Доминик Ливакович
Испанский клуб «Барселона» осуществил громкий трансфер в целях усиления вратарской линии. Официальный сайт каталонского клуба официально объявил о достижении полного соглашения о трансфере 31-летнего хорватского голкипера турецкого «Фенербахче» Доминика Ливаковича.
Официальное соглашение между сторонами рассчитано сроком на 4 года — до 30 июня 2030 года, и теперь Ливакович будет защищать ворота «сине-гранатовых».
Эпоха 7-кратного чемпионства в «Динамо Загреб»
Свои первые шаги в большом футболе Ливакович делал в молодежных командах «Задар» и «Загреб», но по-настоящему его звезда взошла в загребском «Динамо»:
295 матчей и 137 «сухих» игр: присоединившись к загребскому клубу в сезоне 2016/2017, голкипер в общей сложности вышел на поле в 295 встречах, пропустил 249 голов и сохранил свои ворота в неприкосновенности в ровно 137 матчах;
Семикратный чемпион: в составе клуба из Загреба вратарь завоевал семь титулов чемпиона Хорватии подряд и ряд национальных кубков.
Путь в Турцию и Ла Лигу
Дальнейшая карьера хорватского вратаря также обогатилась важным опытом на международной арене:
Период в «Фенербахче»: перейдя в стамбульский «Фенербахче» летом 2023 года, Ливакович провел в составе турецкого гранда в общей сложности 74 официальных матча, в 24 из которых отстоял на «ноль»;
Аренда и возвращение в Загреб: хотя летом 2025 года он был отдан в аренду испанскому клубу «Жирона», на поле там он не выходил. Позже он на короткий срок вернулся в родное «Динамо Загреб», где провел 15 матчей, пропустил 10 голов и сохранил ворота в неприкосновенности в 8 играх.
Теперь опытный хорватский голкипер готовится проявить свои возможности в качестве основного вратаря «Барселоны» в Ла Лиге и Лиге чемпионов УЕФА.
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