План закрытия неба: ЕС обеспечивает Украину комплексами САМП/Т
Франция и Италия достигли крупного военного соглашения, направленного на коренное укрепление системы противовоздушной обороны Украины. Две страны официально договорились о поставке Киеву четырех зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) САМП/Т НГ нового поколения.
Общая стоимость данного оборонного пакета составляет около 3 миллиардов евро. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило авторитетное итальянское издание «Ла Репубблика».
Источник финансирования и сроки поставки
Этот масштабный военный проект будет покрываться за счет специальных финансовых фондов Европейского Союза:
Механизм Украине Суппорт Лоан: Финансирование сделки будет осуществляться за счет средств механизма «Украине Суппорт Лоан», специально созданного Европой для поддержки Украины в 2026–2027 годах;
Оперативная логистика: Итальянская сторона уже взяла на себя обязательство полностью завершить процесс отправки согласованного вооружения до конца октября текущего года.
Ракеты Астер 30 и лицензия: в Украине начнется местное производство
Пакет военной помощи включает в себя не только сами комплексы, но и другие важные компоненты:
Радары и ракеты-перехватчики: Помимо новых ЗРК, украинской армии будут предоставлены высокоточные ракеты Астер 30 для сбивания воздушных целей, современные радары, а также все необходимые запасные части для систем САМП/Т;
Лицензионное производство в Украине: Государства Европейского Союза официально разрешили правительству Владимира Зеленского наладить лицензионное производство ракет Астер 30 непосредственно на территории Украины. Это решение считается важным стратегическим шагом в обеспечении долгосрочной военной независимости Киева.
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