План закрытия неба: ЕС обеспечивает Украину комплексами САМП/Т

·22·Мир
План закрытия неба: ЕС обеспечивает Украину комплексами САМП/Т

Франция и Италия достигли крупного военного соглашения, направленного на коренное укрепление системы противовоздушной обороны Украины. Две страны официально договорились о поставке Киеву четырех зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) САМП/Т НГ нового поколения.

Общая стоимость данного оборонного пакета составляет около 3 миллиардов евро. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило авторитетное итальянское издание «Ла Репубблика».

Источник финансирования и сроки поставки

Этот масштабный военный проект будет покрываться за счет специальных финансовых фондов Европейского Союза:

  • Механизм Украине Суппорт Лоан: Финансирование сделки будет осуществляться за счет средств механизма «Украине Суппорт Лоан», специально созданного Европой для поддержки Украины в 2026–2027 годах;

  • Оперативная логистика: Итальянская сторона уже взяла на себя обязательство полностью завершить процесс отправки согласованного вооружения до конца октября текущего года.

Ракеты Астер 30 и лицензия: в Украине начнется местное производство

Пакет военной помощи включает в себя не только сами комплексы, но и другие важные компоненты:

  • Радары и ракеты-перехватчики: Помимо новых ЗРК, украинской армии будут предоставлены высокоточные ракеты Астер 30 для сбивания воздушных целей, современные радары, а также все необходимые запасные части для систем САМП/Т;

  • Лицензионное производство в Украине: Государства Европейского Союза официально разрешили правительству Владимира Зеленского наладить лицензионное производство ракет Астер 30 непосредственно на территории Украины. Это решение считается важным стратегическим шагом в обеспечении долгосрочной военной независимости Киева.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Страшная трагедия в Непале: 270 человек погибли, более 500 иностранцев пропали без вестиСтрашная трагедия в Непале: 270 человек погибли, более 500 иностранцев пропали без вестиСегодня, 19:13«Боснийский мясник» скончался в тюрьме: заключенный Гаагского трибунала ушел из жизни«Боснийский мясник» скончался в тюрьме: заключенный Гаагского трибунала ушел из жизниСегодня, 19:07Удар по китайскому рынку: в энергетике США вступили в силу запреты и новый порядокУдар по китайскому рынку: в энергетике США вступили в силу запреты и новый порядокСегодня, 18:39Нина Драма рассказала, как Дэна Уайт спас ее от опасного преследователяНина Драма рассказала, как Дэна Уайт спас ее от опасного преследователяСегодня, 18:10Неожиданное предложение на похоронах: священник сделал предложение дочери покойногоНеожиданное предложение на похоронах: священник сделал предложение дочери покойногоСегодня, 15:51За час пропало 165 тонн помидоров: самый известный необычный фестиваль в ИспанииЗа час пропало 165 тонн помидоров: самый известный необычный фестиваль в ИспанииСегодня, 15:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей