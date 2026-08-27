План закрытия неба: ЕС обеспечивает Украину комплексами САМП/Т

Франция и Италия достигли крупного военного соглашения, направленного на коренное укрепление системы противовоздушной обороны Украины. Две страны официально договорились о поставке Киеву четырех зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) САМП/Т НГ нового поколения.

Общая стоимость данного оборонного пакета составляет около 3 миллиардов евро. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило авторитетное итальянское издание «Ла Репубблика».

Источник финансирования и сроки поставки

Этот масштабный военный проект будет покрываться за счет специальных финансовых фондов Европейского Союза:

Механизм Украине Суппорт Лоан: Финансирование сделки будет осуществляться за счет средств механизма «Украине Суппорт Лоан», специально созданного Европой для поддержки Украины в 2026–2027 годах;

Оперативная логистика: Итальянская сторона уже взяла на себя обязательство полностью завершить процесс отправки согласованного вооружения до конца октября текущего года.

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Пакет военной помощи включает в себя не только сами комплексы, но и другие важные компоненты: