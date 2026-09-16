В Иране блогера приговорили к смертной казни: ее дело шокировало общественность

Сообщается, что в Иране к смертной казни приговорили блогера Марзие «Севду» Эброхими Шамсободи. Она была осуждена за оскорбление высшего руководства страны, деятельность в СМИ и пропаганду против национальной безопасности, а также по ряду других обвинений. Об этом передают «Иран Интернатионал» и правозащитные организации.

Уточняется, что в настоящее время Шамсободи содержится в тюрьме Бендер-Аббаса. Третьим судом Революционного суда Бендер-Аббаса она приговорена к смертной казни по обвинению в «коррупции на земле» («корруптион он еарт»).

В ее деле выдвинуты такие обвинения, как оскорбление высшего лидера, осуществление медиа- и пропагандистской деятельности, противоречащей национальной безопасности, а также ведение разведывательной и силовой деятельности в интересах «враждебных правительств».

Кроме того, блогера обвинили в том, что она издалека сфотографировала место попадания ракеты в районе, близком к военному объекту, и отправила этот снимок в персидскоязычную медиаорганизацию, действующую за пределами Ирана. Правозащитные организации заявили, что данный эпизод также приводился в качестве доказательства по ее делу.

Интересно, что до своего ареста блогер оставила одно из последних обращений к своим примерно 10 тысячам подписчиков на странице в соцсети. Этот пост, опубликованный 23 февраля, стал ее последней публикацией перед арестом.

Данная запись была размещена на черном фоне с изображениями белого голубя и красной розы. В посте блогер заявила, что выбрала путь, в который верит. На фоне новостей о ее осуждении эта запись привлекает еще больше внимания.

Согласно информации, помимо смертной казни, суд назначил ей тюремные сроки от 2 до 5 лет. Также было принято решение о конфискации ее имущества и ограничении на пользование некоторыми государственными и общественными услугами.

Сообщается, что адвокат Шамсободи был уведомлен о решении о смертной казни 23 августа. В некоторых сообщениях отмечается, что приговор вынес судья Революционного суда Бендер-Аббаса Ходжахасани.

Появились также сведения о том, что после ареста блогер содержалась в одиночной камере в течение 20 дней и подвергалась жесткому давлению в ходе допросов.

Шамсободи родилась в городе Арак, выросла в Тегеране, а позже жила в Бендер-Аббасе. По данным правозащитных организаций, она уже несколько лет жила с рассеянным склерозом. Сообщалось, что у нее также имеются другие заболевания, такие как псориаз, нарколепсия и желудочные колики.

По информации ХРАНА, ее здоровье в тюрьме ухудшилось. В источнике отмечалось, что одновременное наличие нескольких заболеваний усилило опасения по поводу условий ее содержания в тюрьме.

Приговор, вынесенный Шамсободи, совпал по времени с ростом международной озабоченности по поводу применения смертной казни в Иране по политическим делам и делам, связанным с безопасностью.

Правозащитная организация Иран Хуман Ригхтс сообщила, что с марта были казнены по меньшей мере 29 человек, арестованных в связи с январскими протестами. Базирующийся в США Центр Абдоррахмана Боруманда заявил, что задокументировал 950 случаев казней в Иране по конец августа 2026 года. По данным организации, среди казненных было по меньшей мере 20 женщин и 30 участников протестов.

Между тем ХРАНА сообщила, что в иранских тюрьмах смертной казни ждут по меньшей мере восемь женщин в рамках различных дел, связанных с политикой, безопасностью и протестами. Шамсободи значится одной из этих лиц в списке.