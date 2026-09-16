В Иране блогера приговорили к смертной казни: ее дело шокировало общественность

·119·Мир
В Иране блогера приговорили к смертной казни: ее дело шокировало общественность

Сообщается, что в Иране к смертной казни приговорили блогера Марзие «Севду» Эброхими Шамсободи. Она была осуждена за оскорбление высшего руководства страны, деятельность в СМИ и пропаганду против национальной безопасности, а также по ряду других обвинений. Об этом передают «Иран Интернатионал» и правозащитные организации.

Уточняется, что в настоящее время Шамсободи содержится в тюрьме Бендер-Аббаса. Третьим судом Революционного суда Бендер-Аббаса она приговорена к смертной казни по обвинению в «коррупции на земле» («корруптион он еарт»).

В ее деле выдвинуты такие обвинения, как оскорбление высшего лидера, осуществление медиа- и пропагандистской деятельности, противоречащей национальной безопасности, а также ведение разведывательной и силовой деятельности в интересах «враждебных правительств».

Кроме того, блогера обвинили в том, что она издалека сфотографировала место попадания ракеты в районе, близком к военному объекту, и отправила этот снимок в персидскоязычную медиаорганизацию, действующую за пределами Ирана. Правозащитные организации заявили, что данный эпизод также приводился в качестве доказательства по ее делу.

Интересно, что до своего ареста блогер оставила одно из последних обращений к своим примерно 10 тысячам подписчиков на странице в соцсети. Этот пост, опубликованный 23 февраля, стал ее последней публикацией перед арестом.

Данная запись была размещена на черном фоне с изображениями белого голубя и красной розы. В посте блогер заявила, что выбрала путь, в который верит. На фоне новостей о ее осуждении эта запись привлекает еще больше внимания.

Согласно информации, помимо смертной казни, суд назначил ей тюремные сроки от 2 до 5 лет. Также было принято решение о конфискации ее имущества и ограничении на пользование некоторыми государственными и общественными услугами.

Сообщается, что адвокат Шамсободи был уведомлен о решении о смертной казни 23 августа. В некоторых сообщениях отмечается, что приговор вынес судья Революционного суда Бендер-Аббаса Ходжахасани.

Появились также сведения о том, что после ареста блогер содержалась в одиночной камере в течение 20 дней и подвергалась жесткому давлению в ходе допросов.

Шамсободи родилась в городе Арак, выросла в Тегеране, а позже жила в Бендер-Аббасе. По данным правозащитных организаций, она уже несколько лет жила с рассеянным склерозом. Сообщалось, что у нее также имеются другие заболевания, такие как псориаз, нарколепсия и желудочные колики.

По информации ХРАНА, ее здоровье в тюрьме ухудшилось. В источнике отмечалось, что одновременное наличие нескольких заболеваний усилило опасения по поводу условий ее содержания в тюрьме.

Приговор, вынесенный Шамсободи, совпал по времени с ростом международной озабоченности по поводу применения смертной казни в Иране по политическим делам и делам, связанным с безопасностью.

Правозащитная организация Иран Хуман Ригхтс сообщила, что с марта были казнены по меньшей мере 29 человек, арестованных в связи с январскими протестами. Базирующийся в США Центр Абдоррахмана Боруманда заявил, что задокументировал 950 случаев казней в Иране по конец августа 2026 года. По данным организации, среди казненных было по меньшей мере 20 женщин и 30 участников протестов.

Между тем ХРАНА сообщила, что в иранских тюрьмах смертной казни ждут по меньшей мере восемь женщин в рамках различных дел, связанных с политикой, безопасностью и протестами. Шамсободи значится одной из этих лиц в списке.

Марзие ШамсободиТюрьма Бендер-АббасСмертная казнь в ИранеИранская организация по правам человека
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Что лидер хуситов сказал бен Сальману? Воззвание, взбудоражившее Ближний Восток!Что лидер хуситов сказал бен Сальману? Воззвание, взбудоражившее Ближний Восток!Сегодня, 10:47Хуситы запустили дрон на Мекку? Мухаммед бин Салман прибыл в Египет за военной помощьюХуситы запустили дрон на Мекку? Мухаммед бин Салман прибыл в Египет за военной помощьюСегодня, 09:56Илон Маск предупредил о самом опасном сценарии с искусственным интеллектом (видео)Илон Маск предупредил о самом опасном сценарии с искусственным интеллектом (видео)Сегодня, 09:43Оторвавшееся в воздухе колесо и ужас в салоне: иранский самолет оказался на волоске от катастрофыОторвавшееся в воздухе колесо и ужас в салоне: иранский самолет оказался на волоске от катастрофыСегодня, 09:10Си Цзиньпин направляется в Вашингтон — Трамп готовит масштабную сделку с Китаем?Си Цзиньпин направляется в Вашингтон — Трамп готовит масштабную сделку с Китаем?Сегодня, 08:4538 миллиардов долларов: Конгресс раскрыл расходы США на войну с Ираном38 миллиардов долларов: Конгресс раскрыл расходы США на войну с ИраномСегодня, 08:34
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили