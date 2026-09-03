Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система

На совещании были определены новые подходы к усилению социальной защиты нуждающихся семей. Национальному агентству социальной защиты поручено до конца года пересмотреть систему включения нуждающегося населения в «социальный реестр». Об этом сообщалось в Telegram-канале пресс-секретаря Президента Шерzoda Асадова.

При новом порядке оценки семьи внимание будет уделяться не только размеру дохода. Будут учитываться такие факторы, как хронические заболевания, инвалидность, многодетность, а также трудовая деятельность одного из членов семьи за рубежом.

С этой целью планируется перейти на многомерную систему оценки при определении нуждаемости. Это позволит одновременно учитывать несколько факторов, влияющих на социальное положение семьи.

На совещании также было отмечено, что уровень бедности в стране снизился до 3,9 процента. Однако в семьях с детьми до 3 лет этот показатель составляет в среднем 6,5 процента.

Президент заявил, что для поддержки таких семей будет создана система, предоставляющая родителям возможность работать и получать доход из дома или махалли.

«Мы внедрим систему, которая обеспечит занятость и доход родителей, ухаживающих за детьми, на дому или в махалле», — сказал Президент.