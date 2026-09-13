Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб

В Киркулинском районе города Ферганы наблюдалась необычная ситуация. В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как на улицу высыпались сотни живых рыб.

На видео можно увидеть, как на обочине крупной дороги в смеси воды и грязи бьется множество живых рыб. Большинство из них похожи на сомов.

Судя по распространенным кадрам, рыбу перевозили в небольшом грузовике белого цвета, кузов которого был накрыт синим тентом. По неизвестной причине рыба вместе с водой выпала из кузова грузовика на дорогу.

На данный момент официальной информации о том, при каких условиях рыба оказалась на дороге и что стало причиной происшествия, не поступало.

Видео, распространившееся в социальных сетях, вызывает самые разные реакции среди пользователей.