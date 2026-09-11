«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...

·71·Культура
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...

Яркая звезда узбекской эстрады, певица Муниса Ризаева, прошедшая через долгие годы тяжелых испытаний и стойкости к материнскому счастью, наконец-то дала откровенный ответ на самый спорный вопрос о будущем своего ребенка Алекса. Маленький Алекс, который в социальных сетях уже завоевывает больше внимания и любви, чем его знаменитая мама, растет прямо на съемочных площадках, вызывая огромный интерес у поклонников. Передумала ли сегодня певица, ранее делавшая категоричное заявление: «Ни за что не сделаю своего ребенка артистом»? Почему известная мама, испытавшая на себе всю жестокость законов шоу-бизнеса, была вынуждена пересмотреть свое решение, и какие перемены происходят в звездной семье из-за того, что на улице люди узнают не Мунису, а Алекса?

Волна триумфа и славы: Маленький Алекс, обогнавший маму

Жизнь Мунисы Ризаевой после обретения статуса матери вступила в совершенно новый, светлый этап:

  • «Все зовут не Мунису, а Алекса»: Певица с улыбкой призналась, что во время поездок в машине люди заглядывают в окна и приветствуют не звездную исполнительницу, а её маленького сына;

  • Жизнь под прицелом камер и прожекторов: С самого младенчества мальчик растет вместе с мамой на гастролях, съемочных площадках и в атмосфере искусства, естественным образом впитывая мир сцены;

  • Безграничная привязанность к маме: Отношения матери и ребенка, которые провели непрерывно вместе две недели в Турции, еще больше укрепились, и Алекс растет окруженный такой заботой, что не может остаться без мамы ни на секунду.

«Как все начиналось?»: Муки искусства и категорический запрет матери

Желание Мунисы оградить своего сына от сцены в прошлом возникло не на пустом месте:

  • Невидимые раны шоу-бизнеса: До того как подняться на вершину узбекского искусства, Муниса Ризаева пережила неисчислимые сплетни, зависть, психологическое давление и клевету;

  • Инстинкт защиты ребенка: Хорошо зная эту тернистую и холодную пустыню сцены, мама не хотела, чтобы её ребенок прошел через такие же мучения и чтобы у него было разбито сердце;

  • Решение «мой ребенок не пойдет по этому пути»: Именно поэтому в своих интервью звезда открыто заявляла, что мечтает видеть Алекса представителем совершенно другой, мирной и безопасной сферы.

Несокрушимая воля и поворотный пункт: Желание матери и воля Всевышнего

Однако жизненные реалии и материнская любовь заставили Мунису вновь подчинить свои взгляды божественному провидению:

  • «У каждого своя миссия»: Певица мужественно признала, что человек приходит в этот мир со своей задачей, и если судьбой Алекса предначертан путь искусства, она не сможет пойти против этого;

  • От сопротивления к поддержке: Решение не ставить личные желания выше таланта ребенка — это высший пример материнского мужества;

  • Безусловная любовь: Свою задачу как матери Муниса видит лишь в том, чтобы дарить безграничную нежность и быть опорой в любом выборе ребенка.

«Мое желание — это одно, но у каждого человека своя миссия. Всевышний так сотворил. Если его миссия в этом, я не буду сопротивляться. Я могу лишь как мать дарить любовь и поддерживать. Я сама не хотела бы, но главное — будет так, как пожелает Аллах. Мы не можем пойти против Аллаха», — поделилась своими душевными переживаниями Муниса Ризаева.

Новая вершина материнства и будущее на сцене

Эти слова Мунисы Ризаевой показали духовное взросление женщины, которая годами боролась и преодолевала трудности. Она не смотрит на своего ребенка как на личную собственность, а принимает его как аманат (доверенное от Аллаха) и свободную личность. Если завтра маленький Алекс возьмет в руки микрофон и выйдет на сцену, за ним определенно будет стоять не просто известная певица, а великая мать, готовая пожертвовать собственными желаниями ради счастья ребенка.

А как думаете вы, должны ли родители строго вмешиваться в выбор профессии ребенка или правильно поступать, как Муниса Ризаева, доверяясь судьбе и свободной воле малыша? Сможет ли Алекс, привлекающий на улицах больше внимания поклонников, чем его мама, в будущем превзойти её славу? Оставляйте свои искренние мысли в комментариях и делитесь этой трогательной статьей, отражающей материнскую любовь и семейные ценности, с близкими!

Муниса РизаеваАлексОта-она ва фарзандШоу-бизнесОилавий қадриятларОта-она муҳаббатиИжтимоий тармоқ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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