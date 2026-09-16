Xiaomi, Oppo, Vivo и Honor совместно внедрили стандарт передачи файлов
Ведущие бренды на рынке смартфонов представили новую технологию, которая кардинально упрощает процесс обмена данными. Как сообщает издание Иксбт.ком, альянс Интер-Трансфер Аллианке анонсировал технический стандарт Тап то Трансфер, позволяющий передавать файлы между устройствами Xiaomi, Oppo, Vivo и Honor одним касанием. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Эта новая функция позволяет пользователям быстро и без лишних действий обмениваться большими объемами данных в повседневной жизни. Эксперты отмечают, что данное решение выводит взаимодействие между смартфонами из разных экосистем на более удобный уровень.
Принцип работы и технические возможностиСтандарт Тап то Трансфер основан на комбинации двух ключевых технологий — NFC и прямого П2П-соединения через Wi-Fi. Для сопряжения устройств пользователям достаточно приложить их задними панелями друг к другу.
После этого смартфоны автоматически подтверждают соединение, и данные начинают передаваться через высокоскоростной канал Wi-Fi. Для процесса не требуется установка никаких дополнительных приложений, что значительно экономит время пользователя.
Преимущества и планы на будущееПо заявлению разработчиков, Тап то Трансфер работает без подключения к внешней сети и не расходует мобильный трафик. Эта особенность особенно важна при передаче фотографий и видео большого объема без интернета или ограничений.
Новая технология была совместно разработана и протестирована инженерными группами Xiaomi, Oppo, Vivo и Honor. Первые совместимые устройства начнут получать эту функцию через системные обновления, начиная с середины октября текущего года.
Комментарии 0
…