Юлдуз Усманова не пришла на концерт: Зрители ждали 4 часа

·142·Культура
Юлдуз Усманова не пришла на концерт: Зрители ждали 4 часа

Запланированный в Dreampark концерт завершился неожиданной ситуацией. Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова, появление которой ожидалось в качестве главной гостьи мероприятия, не приехала, что вызвало недовольство многих поклонников.

По словам сотрудников Dreampark, подобная ситуация наблюдалась и в прошлом году. Тогда вместо Юлдуз Усманова оперативно приглашили Озодбека Назарбекова, и концертная программа продолжилась.

В этом году ситуация повторилась. В комментариях к видео в социальных сетях некоторые зрители написали, что ждали артистку, простояв на ногах около четырех часов, и сильно огорчены тем, что она так и не появилась.

Чтобы поднять настроение собравшимся поклонникам и продолжить концерт, организаторы пригласили певицу Зиёду. Они также выступили с видеообращением, принеся извинения зрителям за возникшие неудобства.

Однако в этой истории главный вопрос остается открытым: кто должен был извиниться перед фанатами — организаторы концерта, администрация артистки или сама певица?

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

На ком женится Темур — третий сын певца Рашида Холикова? (видео)На ком женится Темур — третий сын певца Рашида Холикова? (видео)Вчера, 10:59Король Болливуда Шахрукх Кхан может приехать в УзбекистанКороль Болливуда Шахрукх Кхан может приехать в УзбекистанВчера, 09:01Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены МессиДжорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси31.08, 18:33Рашид Холиков женит третьего сынаРашид Холиков женит третьего сына31.08, 18:27Мировая звезда Сара Брайтман выступила на празднике независимости УзбекистанаМировая звезда Сара Брайтман выступила на празднике независимости Узбекистана31.08, 15:16Феруза Норматова удивила огромным тортом весом 200 килограммовФеруза Норматова удивила огромным тортом весом 200 килограммов31.08, 12:17
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Раскрыт секрет знаменитого движения Майкла Джексона
Раскрыт секрет знаменитого движения Майкла Джексона
Райхон Уласенова выдала сына замуж: распространились видео с торжества
Райхон Уласенова выдала сына замуж: распространились видео с торжества
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Впервые организованный конкурс «Mini Мисс О‘збекистон 2026» объявил имя победительницы!
Впервые организованный конкурс «Mini Мисс О‘збекистон 2026» объявил имя победительницы!
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Индийская актриса Мадхури Дикшит с супругом Шрирамом Нене (фото)
Индийская актриса Мадхури Дикшит с супругом Шрирамом Нене (фото)
Факты о японской актрисе, ставшей известной благодаря сериалу «Ошин», любимому узбекскими зрителями
Факты о японской актрисе, ставшей известной благодаря сериалу «Ошин», любимому узбекскими зрителями
На свадьбе сына Райхон Уласеновой
На свадьбе сына Райхон Уласеновой