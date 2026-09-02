Юлдуз Усманова не пришла на концерт: Зрители ждали 4 часа
Запланированный в Dreampark концерт завершился неожиданной ситуацией. Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова, появление которой ожидалось в качестве главной гостьи мероприятия, не приехала, что вызвало недовольство многих поклонников.
По словам сотрудников Dreampark, подобная ситуация наблюдалась и в прошлом году. Тогда вместо Юлдуз Усманова оперативно приглашили Озодбека Назарбекова, и концертная программа продолжилась.
В этом году ситуация повторилась. В комментариях к видео в социальных сетях некоторые зрители написали, что ждали артистку, простояв на ногах около четырех часов, и сильно огорчены тем, что она так и не появилась.
Чтобы поднять настроение собравшимся поклонникам и продолжить концерт, организаторы пригласили певицу Зиёду. Они также выступили с видеообращением, принеся извинения зрителям за возникшие неудобства.
Однако в этой истории главный вопрос остается открытым: кто должен был извиниться перед фанатами — организаторы концерта, администрация артистки или сама певица?
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