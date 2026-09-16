В Индии начали расследование в отношении Apple из-за полос на экране iPhone 15

Центральное управление по защите прав потребителей Индии (ККПА) перевело расследование в отношении Apple на углубленную стадию. Причиной стали массовые жалобы владельцев iPhone 15 на неисправности дисплея, возникшие после установки новой операционной системы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, проблема возникла в 2024 году после установки обновления iOS 18. На экранах смартфонов пользователей появились зеленые, розовые или белые полосы, что затруднило использование устройств.

Официальная позиция и платный ремонт

Ситуация обострилась из-за действий официальных сервисных центров Apple. Сообщается, что некоторым пользователям предложили заплатить около 300 долларов США за устранение неисправности экрана.

После этого, 29 июля, индийские регуляторы официально уведомили Apple о передаче дела в специализированное следственное подразделение. Власти отмечают наличие признаков нарушения прав потребителей в представленных документах.

Расследование и позиции сторон

Данная проверка была начата на основании 75 жалоб, поступивших в адрес компании. Индийская сторона сочла предыдущие объяснения технологического гиганта неудовлетворительными и приняла решение провести более глубокое изучение ситуации.

В свою очередь, Apple категорически отвергает все обвинения потребителей. Представители корпорации заявляют, что система iOS 18 прошла тщательное тестирование перед выпуском и никаких системных сбоев выявлено не было.

Пока остается неизвестным, чем завершится этот спор и предложит ли компания компенсацию пострадавшим пользователям. Однако это дело может усилить ответственность производителей смартфонов за обновления программного обеспечения в глобальном масштабе.