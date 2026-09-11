Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах

·3·Мир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах

В Нидерландах двухнедельный миниатюрный ослик пропал и спустя сутки был найден застреленным в том самом месте, где он исчез. Редкий рыжеватый ослик по кличке Плеунтдже исчез в понедельник, 7 сентября, вечером в приюте для ослов.

Шесть человек искали маленькое животное в течение нескольких часов. Они вели поиски до 01:30 ночи и возобновили их с рассветом. Однако никаких следов о местонахождении Плеунтдже обнаружено не было.

Тем не менее, во вторник днем его труп нашли на том же месте, откуда животное пропало. Хотя сотрудники приюта проверяли эту территорию десятки раз, ранее ничего обнаружено не было.

Плеунтдже был найден с огнестрельным ранением в грудь. На его шее, ногах и глазу также имелись тяжелые травмы.

Владелица приюта Марлхене Мувс предполагает, что воры перелезли через забор, подняли ослика и увезли на заранее подготовленном транспорте. Позже, осознав, что продать его сложно, они могли вернуть и бросить тело на прежнее место.

У Плеунтдже не было микрочипа, паспорта или документов о вакцинации. Из-за этого продать его на черном рынке было трудно. Между тем, стоимость миниатюрных ослов при наличии документов может достигать 13 тысяч фунтов стерлингов.

Плеунтдже жил в приюте Стичтинг Хет Эзелпалеис в городе Барле-Нассау в Нидерландах. Это учреждение занимается защитой брошенных ослов.

Yashil maydonda katta eshak yonida kichik, momiq xotikcha turibdi.

Владелица приюта закрыла территорию примерно в 19:30. Вернувшись позже, чтобы покормить стадо, она заметила пропажу Плеунтдже.

Во время поисков также было объявлено вознаграждение в размере 850 фунтов стерлингов. Призывы о поисках ослика были распространены по Нидерландам, Бельгии, Германии и Франции.

Однако во вторник около 13:00, когда Мувс показывала приют гостям, она заметила тело Плеунтдже.

«Он лежал на боку, с пулевым ранением в груди. Мы проходили по этому полю раз 50», — рассказала она.

По имеющимся данным, пуля вошла с левой стороны крупа ослика и вышла с правой стороны груди. Также у него были обнаружены травмы на шее и ногах, а на одном из глаз — признаки тяжелого повреждения.

Мувс считает, что Плеунтдже стал мишенью намеренно из-за своего необычного рыжего окраса. При этом другой жеребенок не пострадал.

«Они, должно быть, были профессионалами в этом деле. Кто сделает такое с осликом, у которого еще даже зубы не прорезались?» — сказала владелица приюта.

В приюте есть камеры видеонаблюдения, но ни одна из них полностью не охватывает территорию пастбища. В настоящее время лиц, видевших что-то подозрительное или слышавших что-либо в понедельник вечером, просят обратиться в правоохранительные органы.

ПлеунтжеStichting Het EzelpaleisБаарле-Нассауминиатюра эшак
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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