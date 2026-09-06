В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир

·109·Мир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир

В районе Милас турецкой провинции Мугла после пышной свадьбы разгорелся необычный конфликт. Сообщается, что после трехдневного свадебного торжества пропало золото и украшения, которые невеста надевала на себя, их стоимость оценивается в 4–5 миллионов лир.

Близкие жениха, обнаружив отсутствие невесты и золота, обратились в правоохранительные органы. В рамках расследования невеста, являющаяся гражданкой Узбекистана, была задержана, однако она заявила, что не считает себя виновной.

По словам невесты, она уехала к матери домой и взяла с собой лишь 20 четвертных золотых монет и 226 тысяч лир. Несмотря на проведенный по месту ее жительства обыск, остальные заявленные пропавшими драгоценности обнаружены не были.

На данный момент местонахождение золота и украшений, оцениваемых в 4–5 миллионов лир, остается неизвестным. Расследование инцидента продолжается.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Раскрыты тайные договоренности в Кремле: условия Путина, переданные в Киев через посланников ТрампаРаскрыты тайные договоренности в Кремле: условия Путина, переданные в Киев через посланников ТрампаСегодня, 12:16Генеральный прокурор Украины загадочно исчез — где Руслан Кравченко?Генеральный прокурор Украины загадочно исчез — где Руслан Кравченко?Сегодня, 12:09В Китае тратят миллионы на похороны животныхВ Китае тратят миллионы на похороны животныхСегодня, 11:18Марокканец установил рекорд с 38-сантиметровыми ушамиМарокканец установил рекорд с 38-сантиметровыми ушамиСегодня, 11:08Устроившего дебош в самолете пассажира примотали скотчем к креслуУстроившего дебош в самолете пассажира примотали скотчем к креслуСегодня, 11:06Столичный регион Индонезии покрылся пеплом, главный международный аэропорт приостановил полетыСтоличный регион Индонезии покрылся пеплом, главный международный аэропорт приостановил полетыСегодня, 10:47
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети
Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети
Волосы длиной 2,71 метра: женщина, известная своими волосами, которые длиннее её роста, снова в центре внимания
Волосы длиной 2,71 метра: женщина, известная своими волосами, которые длиннее её роста, снова в центре внимания
В реку Чикаго сбросили более 91 тысячи утят
В реку Чикаго сбросили более 91 тысячи утят
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили