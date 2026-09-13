Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям

·49·Культура
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям

Чонгук, участник группы БТС, пожертвовал детской больнице Сеульского национального университета 1 миллиард вон, что составляет примерно 8,6 миллиарда сумов. Средства будут направлены на покрытие расходов на лечение детей из малообеспеченных семей, а также на поддержку проекта больницы Интегратед Каре Кентер. Об этом сообщает Аллкпоп.

Чонгук привлек внимание тем, что снова сделал пожертвование в эту больницу. В 2023 году он также выделял 1 миллиард вон именно этому медучреждению. Таким образом, общая сумма его пожертвований больнице составила 2 миллиарда вон.

«Я надеюсь, что эти средства помогут больным детям и они смогут улыбаться со здоровой улыбкой», — говорил Чонгук во время своего пожертвования в 2023 году.

Очередное пожертвование певца направлено на содействие в лечении детей из малообеспеченных семей.

ЧонгукBTSДетская больница Сеульского национального университетаAllkpop
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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