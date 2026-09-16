В Ташкенте снимают крупный фильм: сегодня перекрыты две центральные улицы

·48·Общество
В Ташкенте снимают крупный фильм: сегодня перекрыты две центральные улицы

Вниманию водителей и пассажиров, передвигающихся по центру столицы: 16 сентября на одном из самых оживленных и центральных участков Ташкента временно полностью перенесено движение транспорта. В связи с проведением масштабных съемок художественного фильма в центре города, две главные улицы вблизи гостиницы «Hyatt Regency Tashkent» и Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои будут закрыты для автомобилей в течение всего дня. Из-за творческого процесса специального кинопроекта ограничения будут действовать с 09:00 утра до 16:00 дня. Поскольку перекрытие дорог может вызвать большие заторы на центральных перекрестках, в частности на территориях, примыкающих к проспектам Мустақиллик и Амира Темура, водителям настоятельно рекомендуется заранее пользоваться объездными путями.

Итак, на каких именно участках улиц ограничено движение, какой фильм снимают кинематографисты и какие направления следует выбрать водителям, чтобы не застрять в пробках?

Точные адреса и временной интервал ограничения движения

Основные зоны ограничений, о которых предупредили столичная администрация и служба безопасности дорожного движения:

  • Время действия: Ограничения будут действовать 16 сентября с 09:00 утра до 16:00 дня;

  • Участок улицы Зарафшан: Участок дороги от официального контрольно-пропускного пункта (КПП) гостиницы «Hyatt Regency Tashkent» до проспекта Мустақиллик полностью закрыт для всех видов транспортных средств;

  • Участок улицы Истиклол: Временно приостановлено движение машин на отрезке от пересечения с проспектом Амира Темура до улицы Буюк Турон (окрестности Национальной библиотеки);

  • Пешеходы и специальные службы: Съемочная площадка огорожена защитной лентой, обеспечивается контролируемый въезд только съемочной группы и транспорта оперативных служб.

В Ташкенте снимают крупный фильм: сегодня перекрыты две центральные улицы

Киноплощадка в центре столицы: Что снимают?

Подробности масштабных съемок:

  • Масштабный проект: По имеющимся данным, на этих исторических и современных локациях в центре города снимаются сцены высокобюджетного художественного фильма;

  • Городская эстетика и пейзаж: Архитектура гостиницы Hyatt Regency и Национальной библиотеки выбрана для отражения в кинокадрах с целью повышения визуальной значимости фильма;

  • Меры безопасности: Возникла необходимость полного освобождения дорог для обеспечения безопасного проведения динамичных сцен с участием специальной техники, кинокранов и актеров.

Рекомендация водителям: Как избежать пробок?

Важные инструкции по объезду дорожных неудобств:

  • Выбирайте объездные пути: Водителям, направляющимся в сторону центра, рекомендуется использовать открытые участки улиц Амира Темура, Навои и Шарофа Рашидова;

  • Обновите приложения-навигаторы: Перед выездом целесообразно заранее проверить уровень заторов и альтернативные маршруты через «Яндекс Карты» или другие онлайн-карты;

  • Приоритет общественного транспорта: По возможности в часы пик добраться до центральных районов не на личным авто, а на метро поможет сэкономить время.

Открытие столичных улиц для кинематографистов свидетельствует о том, что Ташкент превращается в центр международной и национальной киноиндустрии, однако ожидаемая в течение дня плотность движения транспорта требует от водителей повышенной бдительности и терпения.

А как вы считаете, насколько целесообразным решением для городского транспортного потока является перекрытие улиц на целый день ради съемок фильма в самом сердце Ташкента — разве не правильнее было бы проводить такие съемки в выходные дни или ночью? Столкнулись ли вы сегодня с пробками в центре столицы? Оставляйте свои мнения в комментариях и поделитесь этим важным предупреждением со всеми своими близкими за рулем, коллегами и друзьями-водителями, чтобы уберечь их от пробок!

Ташкент СтолицаHyatt Regency TashkentНациональная библиотека Узбекистана имени Алишера Навоикинопроект
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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