Что лидер хуситов сказал бен Сальману? Воззвание, взбудоражившее Ближний Восток!

В то время как геополитические столкновения, атаки дронов и противостояние коалиций на Ближнем Востоке выходят на новый опасный этап, одно из самых спорных и резких исторических воззваний вновь оказалось в центре внимания международной общественности. Слова лидера йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) Абдул-Малики аль-Хуси, обращенные в 2019 году к наследному принцу и фактическому правителю Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману, вновь ожили в социальных сетях и аналитических кругах на фоне сегодняшних реалий. Тогда лидер хуситов твердо заявлял, что одержать победу в этой войне невозможно, несмотря на огромные финансовые ресурсы Эр-Рияда, самое современное вооружение и мощных союзников в лице западных государств.

«Даже если море, суша, нефть, деньги, наемники, США, Израиль, Британия, Франция и вся арабская коалиция будут на вашей стороне, вы не сможете победить», — заявлял аль-Хуси, приводя в качестве главной причины своей уверенности духовный и религиозный фактор. Спустя годы активизация дипломатических усилий Саудовской Аравии в поисках военной помощи и сложная ситуация вокруг Красного моря ставят перед этим обращением еще более актуальные вопросы.

Какая же политическая и военная логика стояла за этим резким заявлением 2019 года, доказала ли война в Йемене ограниченность возможностей современных армий, и как это обращение отражает сегодняшний кризис на Ближнем Востоке?

«У вас есть все, но...»: Открытое заявление Абдул-Малика аль-Хуси

Главная суть обращения лидера хуситов к Мухаммеду бен Сальману:

Полное перечисление материальных сил: Аль-Хуси открыто признал наличие у возглавляемой Саудовской Аравией коалиции морских путей, сухопутных границ, бесконечных запасов нефти и финансового капитала в триллионы долларов;

Окружение глобальных союзников: В обращении подчеркивалось, что США, Великобритания, Франция, Израиль и арабские государства в качестве коалиции обеспечивают Саудовскую Аравию вооружением, разведывательными данными и политической поддержкой;

Решающий вывод: «Несмотря на то, что все это на вашей стороне, вы никогда не победите, я в этом абсолютно уверен. Потому что Аллах не с вами!» — так выразил свое мнение лидер йеменского движения вооруженного сопротивления.

Реальность 2019 года и день сегодняшний: Повторяется ли история?

Как изменился военный баланс на Ближнем Востоке за прошедшие годы:

Период после ударов по «Арамко»: 2019 год был сложным периодом, когда по крупной нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии были нанесены удары с помощью дронов и ракет, что потрясло мировой нефтяной рынок;

Бессилие миллиардного оружия: Несмотря на оснащение передовыми американскими системами обороны Патриот и ТААД, дешевые дроны и тактика партизанской войны во многих случаях не позволяли сохранить стратегическое превосходство;

Принуждение к мирным переговорам: Многолетнее кровопролитное противостояние в конце концов побудило Саудовскую Аравию остановить активные военные операции в Йемене и вступить в прямые мирные переговоры с хуситами.

Идеология и современная война: Что говорят военные аналитики?

Геополитический и психологический анализ специалистов:

Феномен асимметричной войны: По мнению военных экспертов, данное заявление Абдул-Малика аль-Хуси стало примером того, что в современных войнах нельзя победить только за счет денег, современной техники и наемных войск, а решающей силой являются идеологический дух и гибкая тактика;

Сегодняшняя блокада в Красном море: То, что хуситы в настоящее время могут свободно вести борьбу против торговых судов мировой торговли и международных военных эсминцев в Красном море, оценивается как продолжение претензий 2019 года;

Новая стратегия безопасности Саудовской Аравии: Сегодня Эр-Рияд старается осторожно избегать вступления в новое крупномасштабное военное столкновение с хуситами и удерживать баланс дипломатическими путями.

Это резкое обращение Абдул-Малика аль-Хуси в 2019 году звучит сегодня как символическое послание, напоминающее, что военная техника и богатство в ближневосточной политике не всегда могут определить конечный результат.

А как вы думаете, доказала ли многолетняя война в Йемене и баланс сил в ней, что материального богатства и мощных союзников недостаточно для военной победы? Почему самые богатые страны и самые сильные армии мира годами не могли полностью сокрушить вооруженное сопротивление в Йемене? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим анализом знаменитого высказывания в истории Ближнего Востока со всеми любителями истории, политики и геополитики!