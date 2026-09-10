Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами

·7·Культура
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами

В узбекском шоу-бизнесе многие артисты, хорошо знакомые поклонникам, выступают под псевдонимами или творческими именами. При этом настоящие имена и фамилии некоторых из них мало кому известны. Ниже мы заглянем в жизнь и творчество таких популярных деятелей искусства.

Али Отажонов

Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами

Али Отажонов — настоящее имя и фамилия Алишер Уразметов. Он родился 30 июля 1987 года в Хорезмской области. Певец завоевал любовь поклонников такими песнями, как «Sevgi», «Kelinchak», «Go‘zalim» и «Umr o‘tar». Кроме того, он проявил себя как актер, снявшись в фильмах «Ayriliq», «Ojiza», «Demak sevasan», «Meni kechir» и «9-raqamli bemor».

Али Отажонов является внуком народного артиста Узбекистана Ортиқа Отажонова и продолжает династию известных артистов. Несмотря на то, что его настоящая фамилия Уразметов, с согласия и благословения деда он выступал под фамилией Отажонов. У певца есть дочь по имени Марьям.

Алишер Файз

Qora kostyum va kapalak-nusxa galstuk taqqan erkak oq fonda jilmayib turibdi.

Алишер Файз — настоящее имя и фамилия Алишер Турдиев. Он родился 27 января 1984 года в Нарынском районе Наманганской области. Алишер Файз известен в узбекском шоу-бизнесе как певец, поэт и композитор. Он ведет профессиональную деятельность с 2005 года. Такие песни певца, как «Yarashibdi», «Alvido», «Ko‘rishamiz», «Baxtlimisan, ayt», популярны среди любителей музыки.

Шахзода

Qora sochli, kulib turgan ayol kulrang kiyimda tasvirlangan.

Шахзода — настоящее имя Зилола Мусаева. Она родилась 28 июля 1979 года в Ферганской области. Певица известна своими композициями «Baxtliman», «Bir dona», «Qo‘llar tepaga», «Hayati», «Qaynona», «Chicco», «Yor-yorlar» и «Shunchaki». Шахзода также проявила себя как актриса, сыграв в таких фильмах, как «Zumrad va Qimmat», «Fotima va Zuhra», «Majruh», «Sevinch», «O Maryam, Maryam». У артистки двое сыновей — Холид и Солих Йулдошевы.

Сардор Рахимхон

Kostyum kiygan tabassumli kishi shahar manzarasi fonida noutbuk qarshisida o‘tiribdi.

Сардор Рахимхон — настоящее имя и фамилия Санжар Рахимов. Он родился 3 сентября 1981 года в Ташкенте. Сардор Рахимхон, известный как певец и радиоведущий, работал в сфере шоу-бизнеса в 2005–2018 годах. В 2006 году он был удостоен премии «Нихол», а в 2009 году получил почетное звание «Заслуженный артист Узбекистана».

Среди поклонников популярны такие песни Сардора Рахимхона, как «Favvora», «Kechmish», «Hayolimda», «Baxtliman», «Bir donasan», «Bilsang bas», «Ishonmasman», «Yorim bo‘lsang», «Jonginam», «Yaqinlarimga» и «Bayram bugun».

С 2019 года он также уделяет внимание благотворительной и гуманитарной деятельности. Под его руководством был создан гуманитарный проект «Юрак амри» (По зову сердца). В 2020 году Сардор Рахимхон был награжден нагрудным знаком «Мехр-саховат». А 1 ноября 2023 года был назначен заместителем руководителя общественного благотворительного фонда «Вакф» — директором по благотворительной деятельности.

Ўзбек шоу-бизнесиСанъаткорларАли ОтажоновАлишер ФайзШаҳзодаСардор РаҳимхонТахаллусМашҳурлар
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