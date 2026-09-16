Си Цзиньпин направляется в Вашингтон — Трамп готовит масштабную сделку с Китаем?

В многолетней торговой войне между двумя крупнейшими экономическими гигантами мира — США и Китаем — приближается неожиданный и грандиозный политический поворот. Согласно информации влиятельного агентства Bloomberg со ссылкой на собственные источники, в преддверии исторической очной встречи президента США Дональда Трампа и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Вашингтоне стороны активно обсуждают возможность снижения пошлин на ряд стратегических товаров. Официальный визит китайского лидера в американскую столицу назначен на 24 сентября, что станет ответным шагом на майский визит Трампа в Пекин с представительной бизнес-делегацией.

Инсайдеры раскрывают, что вероятность продления торгового перемирия между Пекином и Вашингтоном обретает все более четкие очертания, а ожидаемые меры предусматривают ослабление взаимных пошлин примерно на 30 миллиардов долларов. В частности, главной темой повестки дня стало повторное открытие китайского рынка для американских энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции. В целях проработки текста решающего соглашения министр финансов США Скотт Бессент в эти выходные проведет специальные переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.

Итак, как сокращение пошлин на 30 миллиардов долларов повлияет на мировой рынок, чего Трамп требует от Пекина по редкоземельным элементам и сможет ли встреча 24 сентября спасти мировую экономику от кризиса?

«Перемирие на 30 миллиардов долларов»: о чем договариваются стороны?

Основные направления торгового соглашения, обнародованные Bloomberg:

Направление / Показатель Условия и планы соглашения Детали Общий объем послаблений ~$30 миллиардов Ранее разработанная программа снижения взаимных пошлин между двумя странами Основные группы товаров Энергоресурсы и агропродукция Снижение китайских пошлин на экспорт американской нефти, СПГ и продукции сельского хозяйства Дата решающего саммита 24 сентября 2026 года Официальный визит Си Цзиньпина в Вашингтон и личные переговоры с Трампом Подготовительная встреча В эти выходные Встреча министра финансов США Скотта Бессента и вице-премьера КНР Хэ Лифэна

«Интересы нефти, газа и фермеров»: чего добьется Вашингтон?

Экономические требования и ожидаемая выгода администрации Трампа:

Путь для энергоносителей США: смягчение со стороны Китая барьеров, введенных против американских энергоресурсов, позволит энергетическим компаниям США продавать миллионы тонн нефти и СПГ на крупнейший рынок Азии;

Спасение американских фермеров: отмена пошлин на сельскохозяйственную продукцию, особенно на сою и зерновые культуры, станет мощной финансовой поддержкой для американских аграрных штатов, поддерживающих Трампа;

Сбалансирование торгового баланса: Вашингтон стремится сократить колоссальный экономический разрыв между США и Китаем, задействовав механизмы двусторонних торгово-инвестиционных советов.

«Редкоземельные элементы» и ультиматум Пекину: черный ящик переговоров

Стратегическая борьба за кулисами встречи министров финансов:

Требования Скотта Бессента и Джеймисона Грира: в ходе переговоров в конце июля министр финансов и торговый представитель США открыто заявили, что Вашингтон ожидает от Пекина безоговорочного выполнения всех обязательств по редкоземельным металлам;

Высокие технологии и полупроводники: поскольку Китай контролирует основную часть мировой добычи и переработки редкоземельных элементов, команда Трампа ставит жестким условием предотвращение сбоев поставок этого важнейшего сырья для американской промышленности;

Дипломатический шаг Пекина: китайское руководство, принявшее Трампа в своей столице в мае, намерено через вашингтонский саммит 24 сентября ослабить давление торговой войны и добиться смябчения технологических ограничений, наложенных на экспорт страны.

Диалог между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом, ожидаемый 24 сентября в Вашингтоне, может не только потеплеть в холодных отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира, но и послужить стимулом к началу новой эры для международной торговли и глобальных рынков.

Как вы думаете, сможет ли это соглашение между Трампом и Си Цзиньпином поставить окончательную точку в торговой войне между двумя великими державами, или же это временное тактическое перемирие? Какое положительное влияние окажут снижение пошлин на 30 миллиардов долларов и открытие потоков энергии на мировую экономику и рынки Центральной Азии? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этого исторического поворота мировой геоэкономики со всеми своими коллегами и бизнес-партнерами!