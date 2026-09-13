Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
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В социальных сетях широко распространяются сообщения о страшном инциденте с участием огромного питона и ребенка во Вьетнаме. Утверждается, что содержавшийся в домашних условиях питон проглотил ребенка. Эта новость вызвала большую тревогу у общественности.
В распространившейся информации говорится, что происшествие случилось во Вьетнаме, а питон содержался в качестве домашнего животного.
Главное опасение: содержание диких животных, особенно крупных змей, в домашних условиях может представлять серьезную угрозу. Питон может достигать больших размеров и обладать сильными хищными инстинктами. По этой причине их содержание в качестве обычных домашних питомцев ставит под вопрос безопасность.
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