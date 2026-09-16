38 миллиардов долларов: Конгресс раскрыл расходы США на войну с Ираном

Военный конфликт между США и Ираном не только охватил пламенем Ближний Восток, но и катастрофически истощает финансовые и стратегические ресурсы Пентагона — самой мощной военной машины в мире. Согласно экстренному отчету Бюджетного управления Конгресса США (КБО), по состоянию на 1 августа текущего года боевые операции США против Ирана официально обошлись почти в 38 миллиардов долларов. Эта огромная сумма включает в себя затраты на использованные боеприпасы, восполнение утраченной военной техники, увеличение часов налета, топливо и специальное логистическое обеспечение.

Однако самая страшная правда глубже финансов: за 5 месяцев войны США израсходовали почти 80% своих важнейших запасов противоракетной обороны — систем ТААД, половину ракет «Патриот» и половину мирового запаса крылатых ракет «Томахавк». В результате оборонные возможности Пентагона резко ослабли не только на Ближнем Востоке, но и в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сколько Вашингтон тратит на эту войну каждый месяц, спасет ли Пентагон оборонный бюджет в 1,15 триллиона долларов и какую угрозу национальной безопасности США несет опустошение складов вооружений?

«3 миллиарда долларов в месяц»: Цена войны в цифрах

Динамика финансовых расходов, представленная Бюджетным управлением Конгресса:

Показатель / Направление расходов Объем и сроки Детали Общие военные расходы ~$38 миллиардов Операции, топливо и потери по состоянию на 1 августа 2026 года Первая интенсивная фаза Более одного месяца Самый горячий период широкомасштабных ударов по Ирану Ежемесячные дополнительные расходы От $2 млрд до $3 млрд $2 млрд в темпе мая-июня, $3 млрд в месяц при повторении интенсивности июля Дополнительные средства, запрошенные Белым домом $87,6 миллиарда $67,1 млрд запрошено для Пентагона, из них $42,3 млрд непосредственно на войну Принятый оборонный бюджет $1,15 триллиона Бюджет, принятый Палатой представителей, из них дополнительные $73 млрд на войну с Ираном

«Склады опустели»: Мощные ракеты США заканчиваются

Дефицит вооружений, раскрытый ведущими информационными агентствами:

Истощение систем ТААД и Патриот: По сообщению CNN, за пять месяцев интенсивных боев США выпустили почти 80% своих самых современных ракет-перехватчиков ТААД и около половины запасов «Патриот»;

Запасы Томахавк и АТАКМС на критической отметке: Агентство «Reuters» сообщило, что запасы ракет АТАКМС и высокоточных ракет Прекисион Стрике Миссиле у Пентагона практически полностью исчерпаны, а также израсходована половина имеющихся в мире крылатых ракет «Томахавк»;

Разрушение военных баз: Как отмечает «Те Вашингтон Пост», в официальных расчетах даже не полностью учтены расходы на восстановление американских военных баз на Ближнем Востоке, пострадавших в результате атак Ирана.

Трещина в глобальном оборонном щите: Европа и Азия остались беззащитными?

Геополитические последствия привязанности Пентагона к Ближнему Востоку:

Предупреждение «Нью-Йорк Тимес»: Срочная переброска военных кораблей, истребителей и основных систем ПВО на Ближний Восток значительно ослабила стратегические позиции США в Европе и Азии;

Возможность для Китая и России: Из-за концентрации оборонных систем в Персидском заливе Вашингтон временно теряет способность оперативно реагировать на возможные кризисы в Тайваньском проливе и Восточной Европе;

Пит Хегсет и признание Белого дома: Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что кампания уже обошлась в 37,5 млрд долларов, и было заявлено, что в случае отсутствия финансирования со стороны Конгресса военным придется резко сократить другие глобальные программы.

Кровавая и дорогостоящая война против Ирана показала, что военно-промышленный комплекс Америки не бесконечен, поставив Вашингтон перед сложнейшим испытанием между финансовым кризисом и нехваткой оружия.

Как вы считаете, подрывает ли статус США как сверхдержавы тот факт, что они тратят 3 миллиарда долларов в месяц на войну с Ираном и израсходовали 80% своих ракетных запасов? Сколько еще может продлиться этот военный конфликт на фоне истощения арсеналов Пентагона? Оставляйте свои аналитические размышления в комментариях и делитесь этим горячим анализом мировой геополитики со всеми своими друзьями и любителями международной безопасности!