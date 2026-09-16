Томас Тухель жалеет, что не попробовал газон на вкус после победы в Мексике

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель признался в необычном сожалении после памятного матча плей-офф на прошлогоднем чемпионате мира против хозяев турнира, сборной Мексики, в котором его команда осталась вдесятером. Немецкий специалист выразил сожаление, что не попробовал на вкус священный газон легендарного стадиона «Ацтека» после победы со счетом 3:2, чтобы увековечить память об этом событии. Goal.com сообщает, что этот драматичный матч в столице Мексики оставил неизгладимый след в памяти тренера. Об этом сообщает Goal.com.

Волевая победа, добытая в крайне сложных условиях, и успешное преодоление тяжелого испытания на чужбине привели Томаса Тухеля в полный восторг. Подчеркнув, что радость тех напряженных моментов невозможно описать словами, тренер вспомнил, что сразу после финального свистка написал сообщение близкому другу. По его словам, он подумал, что должен был попробовать газон на вкус, чтобы прочувствовать эти мгновения всем своим существом.

Единство команды и травма Джордана

В этой напряженной атмосфере ярко проявились сплоченность и командный дух футболистов. Ярким примером этого стал эпизод во время празднования после игры, когда Джордан Хендерсон упал с рекламного щита и сломал руку. В официальном интервью ФА, данном Дэниелу Старриджу, тренер с большой гордостью вспоминал, как игроки ни на секунду не колеблясь бросились на помощь, и все товарищи по команде мгновенно окружили Джордана, создав защитный барьер.

Эти тяжелые и радостные моменты еще больше укрепили атмосферу внутри сборной, заложив важный фундамент для будущих крупных турниров, в частности, Евро-2028. Рассуждая о такой позитивной культуре в раздевалке, главный тренер подчеркнул, что футболисты теперь по-настоящему стали его подопечными, и этот процесс усилил их взаимосвязь.

Планы на будущее и Лига наций

Не скрывая своего удовлетворения от руководства командой, которая стала еще более сплоченной, пройдя через успехи и болезненные моменты, Томас Тухель остановился на вопросе подготовки к новым вызовам. Он отметил, что подготовка к чемпионату мира в США проходила сложно, однако для чемпионата Европы условия гораздо более благоприятные.

Согласно информации источника, из 10 матчей, проведенных на мундиале в США, 8 завершились победой, 1 ничьей и 1 болезненным поражением. Этот опыт и результаты послужат прочной основой для решительных шагов в будущем. Сборная Англии теперь сосредоточена на следующих четырех матчах в высшем дивизионе Лиги наций.