ЛГ Смарт ТВ тайно записывает разговоры пользователей? Компания официально отреагировала на распространившиеся сообщения

·36·Технологии
ЛГ Смарт ТВ тайно записывает разговоры пользователей? Компания официально отреагировала на распространившиеся сообщения

В последние дни в зарубежных СМИ и интернет-изданиях широко распространились сообщения о том, что телевизоры ЛГ Смарт ТВ якобы тайно записывают личные разговоры пользователей, сохраняют данные во внутренней памяти и передают их на серверы. Данные утверждения вызвали обеспокоенность и бурные обсуждения среди многих пользователей в Узбекистане.

В целях прояснения ситуации компания ЛГ Электроникс Узбекистан выступила с официальным заявлением, в котором отметила, что распространившиеся сообщения не соответствуют действительности, а также подробно объяснила принципы работы систем голосового управления и обработки данных телевизоров.

Постоянной записи нет: как работает голосовое управление?

Согласно официальной информации компании, телевизоры ЛГ Смарт ТВ не ведут непрерывную запись повседневных разговоров пользователей и не передают их на серверы:

Работает только при активации: Процесс преобразования речи в текст запускается только тогда, когда пользователь сам нажимает кнопку голосовой команды на пульте дистанционного управления или произносит специальную ключевую фразу.

Локальный анализ: Для распознавания ключевой фразы аудиоданные обрабатываются непосредственно на самом телевизоре (локально). Если ключевая фраза не произнесена, звук не сохраняется, не преобразуется в текст и не отправляется в сторонние сети.

Записи без подключения не собираются: Утверждения о том, что при отключении сети голоса накапливаются во внутренней памяти и отправляются на сервер при появлении интернета, были опровергнуты. Технические записи (логи) относятся только к конкретным ситуациям выполнения активного голосового запроса и не связаны с постоянной аудиозаписью.

Система АКР и безопасность персональных данных

Одним из наиболее часто упоминаемых в средствах массовой информации аспектов является технология АКР (Аутоматик Контент Рекогнитион — автоматическое распознавание контента). Компания ЛГ также внесла ясность в отношении опасений вокруг этой функции:

Отключено по умолчанию: Такие функции, как АКР, распознавание голоса и персонализированная реклама на основе интересов, являются дополнительными возможностями и не включаются на телевизоре автоматически (в стандартном режиме).

Контроль в руках пользователя: Включение или отключение данных функций полностью зависит от усмотрения пользователя. Каждый покупатель может в любое время отозвать свое согласие через настройки телевизора.

Снимки экрана или видео не делаются: Система АКР определяет тип просматриваемого контента исключительно с помощью аудиодактилоскопирования (аудиофингерпринтинг). Система не собирает скриншоты экрана, видеозаписи или звуки в помещении.

Заключение ЛГ

ЛГ Электроникс подчеркнула, что обеспечение конфиденциальности и неприкосновенности частной жизни пользователей является одним из основополагающих принципов при разработке продукции, и призвала аудиторию не верить неясным и неподтвержденным сообщениям. В компании сообщили, что постоянно повышают уровень безопасности данных и прозрачности.

LG Electronics Uzbekistanтехнология ACRLG Smart TVбезопасность персональных данных
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

iPhone 18 Pro сможет подтверждать подлинность фотографийiPhone 18 Pro сможет подтверждать подлинность фотографийСегодня, 12:25Xiaomi, Oppo, Vivo и Honor совместно внедрили стандарт передачи файловXiaomi, Oppo, Vivo и Honor совместно внедрили стандарт передачи файловСегодня, 11:56В Индии начали расследование в отношении Apple из-за полос на экране iPhone 15В Индии начали расследование в отношении Apple из-за полос на экране iPhone 15Сегодня, 11:21SpaceX готовится поймать Starship с помощью МечазиллаSpaceX готовится поймать Starship с помощью МечазиллаСегодня, 02:53Ученые предложили искать следы внеземных цивилизаций на ЛунеУченые предложили искать следы внеземных цивилизаций на ЛунеСегодня, 01:29Важнейшее испытание в истории SpaceX: Starship выйдет на орбитуВажнейшее испытание в истории SpaceX: Starship выйдет на орбитуСегодня, 00:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр