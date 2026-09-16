ЛГ Смарт ТВ тайно записывает разговоры пользователей? Компания официально отреагировала на распространившиеся сообщения

В последние дни в зарубежных СМИ и интернет-изданиях широко распространились сообщения о том, что телевизоры ЛГ Смарт ТВ якобы тайно записывают личные разговоры пользователей, сохраняют данные во внутренней памяти и передают их на серверы. Данные утверждения вызвали обеспокоенность и бурные обсуждения среди многих пользователей в Узбекистане.

В целях прояснения ситуации компания ЛГ Электроникс Узбекистан выступила с официальным заявлением, в котором отметила, что распространившиеся сообщения не соответствуют действительности, а также подробно объяснила принципы работы систем голосового управления и обработки данных телевизоров.

Постоянной записи нет: как работает голосовое управление?

Согласно официальной информации компании, телевизоры ЛГ Смарт ТВ не ведут непрерывную запись повседневных разговоров пользователей и не передают их на серверы:

Работает только при активации: Процесс преобразования речи в текст запускается только тогда, когда пользователь сам нажимает кнопку голосовой команды на пульте дистанционного управления или произносит специальную ключевую фразу.

Локальный анализ: Для распознавания ключевой фразы аудиоданные обрабатываются непосредственно на самом телевизоре (локально). Если ключевая фраза не произнесена, звук не сохраняется, не преобразуется в текст и не отправляется в сторонние сети.

Записи без подключения не собираются: Утверждения о том, что при отключении сети голоса накапливаются во внутренней памяти и отправляются на сервер при появлении интернета, были опровергнуты. Технические записи (логи) относятся только к конкретным ситуациям выполнения активного голосового запроса и не связаны с постоянной аудиозаписью.

Система АКР и безопасность персональных данных

Одним из наиболее часто упоминаемых в средствах массовой информации аспектов является технология АКР (Аутоматик Контент Рекогнитион — автоматическое распознавание контента). Компания ЛГ также внесла ясность в отношении опасений вокруг этой функции:

Отключено по умолчанию: Такие функции, как АКР, распознавание голоса и персонализированная реклама на основе интересов, являются дополнительными возможностями и не включаются на телевизоре автоматически (в стандартном режиме).

Контроль в руках пользователя: Включение или отключение данных функций полностью зависит от усмотрения пользователя. Каждый покупатель может в любое время отозвать свое согласие через настройки телевизора.

Снимки экрана или видео не делаются: Система АКР определяет тип просматриваемого контента исключительно с помощью аудиодактилоскопирования (аудиофингерпринтинг). Система не собирает скриншоты экрана, видеозаписи или звуки в помещении.

Заключение ЛГ

ЛГ Электроникс подчеркнула, что обеспечение конфиденциальности и неприкосновенности частной жизни пользователей является одним из основополагающих принципов при разработке продукции, и призвала аудиторию не верить неясным и неподтвержденным сообщениям. В компании сообщили, что постоянно повышают уровень безопасности данных и прозрачности.