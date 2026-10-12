На Сейшельских островах обнаружили 180 тысяч гигантских черепах

На атоллов Альдабра в составе Сейшельских островов в Индийском океане было выявлено около 180 тысяч гигантских черепах. Результаты нового исследования в очередной раз показали, что этот регион является одним из крупнейших мест обитания свободно живущих гигантских черепах в мире.

Как сообщает издание The Guardian, ученые проанализировали данные наблюдений, собранные в 2018–2022 годах, и подсчитали, что на атолле обитает примерно 180 тысяч взрослых и растущих черепах. Этот показатель значительно выше цифр, зафиксированных в предыдущих исследованиях.

Интересно, что количество этих черепах превышает численность всего населения Сейшельских островов. Число людей в стране составляет примерно 135 тысяч человек.

Как число черепах так сильно выросло?

По словам ученых, этот результат свидетельствует об эффективности многолетних усилий по охране природы. В XIX веке из-за охоты и другой человеческой деятельности количество гигантских черепах на атолле Альдабра сократилось даже менее чем до 1 тысячи.

Впоследствии меры по защите территории были усилены. А в 1982 году атолл был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Таким образом, огромное внимание было уделено сохранению естественной среды обитания редких животных.

По мнению исследователей, в предыдущих подсчетах некоторые черепахи могли быть упущены из виду. Новые методы позволили учесть примерное количество животных, прячущихся среди растительности или в отдаленных районах.