На Сейшельских островах обнаружили 180 тысяч гигантских черепах
На атоллов Альдабра в составе Сейшельских островов в Индийском океане было выявлено около 180 тысяч гигантских черепах. Результаты нового исследования в очередной раз показали, что этот регион является одним из крупнейших мест обитания свободно живущих гигантских черепах в мире.
Как сообщает издание The Guardian, ученые проанализировали данные наблюдений, собранные в 2018–2022 годах, и подсчитали, что на атолле обитает примерно 180 тысяч взрослых и растущих черепах. Этот показатель значительно выше цифр, зафиксированных в предыдущих исследованиях.
Интересно, что количество этих черепах превышает численность всего населения Сейшельских островов. Число людей в стране составляет примерно 135 тысяч человек.
Как число черепах так сильно выросло?
По словам ученых, этот результат свидетельствует об эффективности многолетних усилий по охране природы. В XIX веке из-за охоты и другой человеческой деятельности количество гигантских черепах на атолле Альдабра сократилось даже менее чем до 1 тысячи.
Впоследствии меры по защите территории были усилены. А в 1982 году атолл был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Таким образом, огромное внимание было уделено сохранению естественной среды обитания редких животных.
По мнению исследователей, в предыдущих подсчетах некоторые черепахи могли быть упущены из виду. Новые методы позволили учесть примерное количество животных, прячущихся среди растительности или в отдаленных районах.
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